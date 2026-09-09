Encuesta revela que Malvinas pierde fuerza en las redes: cuánto cayó el tema después del discurso de Milei

El impacto que tuvo en las redes sociales la iniciativa del Gobierno por la cuestión Malvinas perdió fuerza rápidamente y las menciones sobre el tema se desmoronaron en apenas tres días, cayendo un 78%, según un relevamiento de la consultora especializada Ad Hoc publicado por NA.

“Tras el pico de conversación digital sobre la causa Malvinas del viernes pasado, el volumen de menciones al tema descendió un 78% el lunes”, señaló la consultora especializada en el seguimiento de redes sociales.

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Cae el tema Malvinas en las redes

El viernes 4 de septiembre, luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, la conversación sobre “Malvinas” y “Falklands” alcanzó alrededor de 245.000 menciones.

Para el lunes 7, en cambio, el volumen había retrocedido hasta aproximadamente 50.000 publicaciones, lo que llevó a Ad Hoc a preguntarse si el impacto de la estrategia oficial había sido únicamente de corto plazo.

La cifra alcanzada por la cadena presidencial tampoco fue la más alta del año vinculada con la causa Malvinas.

El 15 de julio, cuando los jugadores de la Selección argentina exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después del partido frente a Inglaterra en el Mundial, el tema llegó a unas 660.000 menciones.

También había registrado un nivel superior el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con alrededor de 373.000 publicaciones.

Ad Hoc ya había advertido que las cadenas nacionales del Gobierno podían permitirle recuperar temporalmente el control de la conversación digital, aunque con efectos cada vez más breves.

“Podemos observar cómo cada vez los picos de conversación son más bajos. Recurso efectivo, pero de corto plazo”, había señalado la consultora.

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Cómo quedó Milei en las redes

El relevamiento mostró, de todos modos, una mejora en la denominada imagen digital del Presidente durante la primera semana de septiembre respecto del promedio de agosto.

Según Ad Hoc, el 47% de las menciones a Milei fueron negativas y el 32% positivas, mientras que el 21% restante correspondió a menciones neutrales.

La consultora indicó que, pese a esa mejora, el diferencial del Presidente continúa siendo negativo en las redes sociales.

Fuente: NA.