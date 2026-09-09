Impacto en las provincias: cuáles son las nueve economías regionales que registraron indicadores en rojo durante julio

Un total de nueve economías regionales se ubicaron en situación crítica durante julio de 2026, tras registrarse las caídas de la producción citrícola y forestal.

El habitual “semáforo” de actividades que realiza CONINAGRO contabilizó un escenario compuesto por cuatro actividades en verde, seis en amarillo y nueve en rojo en el tablero productivo nacional.

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Semáforo rojo

Entre los sectores que lograron sostener indicadores positivos en la categoría verde figuran bovinos, ovinos, granos y miel. En la franja en rojo permanecen yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca, a las que se suman este mes forestales y cítricos dulces. En la franja amarilla están el tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní.

El deterioro del panorama en los sectores críticos respondió a que "los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y, combinados con el aumento de los costos operativos, generaron un deterioro de los márgenes en términos reales".

El trabajo publicado por Noticias Argentinas indicó que, en el caso de los cítricos dulces, el resultado obedeció a que el consumo interno cayó 10% interanual y las exportaciones 34%. Asimismo, la actividad forestal sintió el impacto en el área de negocios, donde los precios acumularon un alza de apenas 4% interanual contra una inflación del 30%.

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Vinos

De acuerdo con este trabajo, la vitivinicultura atraviesa una coyuntura en la que acumula más de tres años continuos en situación crítica, al tiempo que la yerba mate suma 28 meses consecutivos en el mismo rango de alerta.

La entidad cooperativa señaló que, al analizar la serie histórica, siete de las 19 economías relevadas permanecieron en situación crítica (rojo) durante más de la mitad del tiempo.

En tanto, las producciones agrupadas en la categoría amarilla reflejaron "una combinación de precios que no logran recomponer completamente su poder de compra frente a la inflación, costos aún elevados y una demanda con escaso dinamismo".

En el plano del comercio exterior, el conjunto de las producciones relevadas exportó por US$37.725 millones, lo que representa un incremento del 17% respecto del mismo período de 2025 durante los primeros siete meses del año.