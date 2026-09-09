Una encuesta revela cómo se divide el electorado entre rechazar a Milei o frenar al peronismo: "Votar al menos peor"

Con Javier Milei buscando la reelección y Axel Kicillof tratando de imponerse en la interna peronista para consolidarse como el candidato opositor de referencia, una encuesta de Proyección Consultores exhibe un electorado dividido y desconfiado: ni el rechazo al kirchnerismo ni el rechazo al oficialismo alcanzan por sí solos para consolidar un voto táctico mayoritario. El informe también refleja un dato de fondo que atraviesa ambas disputas: buena parte de los votantes no logra depositar su confianza plena en ninguno de los liderazgos en pugna.

Ante la consigna "Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo", las opiniones se dividen, con una inclinación mayoritaria hacia la negativa: En desacuerdo (45,1%): Integrado por un 32,6% "Muy en desacuerdo" y un 12,5% "En desacuerdo". De acuerdo (37,3%): Conformado por un 20,6% "Muy de acuerdo" y un 16,7% "De acuerdo". Indecisos (17,6%): Responden "No lo sé".

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Por otro lado, al plantear la hipótesis opuesta, "Podría votar a un candidato que no me guste para que no continúe Milei como presidente", los datos reflejan un escenario aún más ajustado: En desacuerdo (42,7%): Compuesto por un 27,7% "Muy en desacuerdo" y un 15,0% "En desacuerdo". De acuerdo (41,0%): Representado por un 22,1% "Muy de acuerdo" y un 18,9% "De acuerdo". Indecisos (16,3%): Optan por la opción "No lo sé".

Ambas mediciones revelan que, si bien existe un núcleo dispuesto al voto táctico por rechazo, una porción significativa del electorado prefiere no apoyar a candidatos no deseados, mientras que los indecisos se mantienen en torno al 16-17% en ambos escenarios.

El estudio revela además que hoy el 48,3 por ciento responsabilizada al oficialismo de la situación económica actual mientras que el 38,9 al gobierno de Alberto Fernández. Cuando se pregunta ¿quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación económica el 37,5% dice que el Gobierno de Milei mientras que el 32% se inclina por la oposición y el 30,5 no lo sabe.

El estudio concluye que el 43,4% no se indentifica ideológicamente con ninguna postura política. En tanto el 27,1% abraza las ideas de derecha, el 19,% las de izquierda y el 10,3% las de centro.

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