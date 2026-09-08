Brasil tomó posición sobre el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas

Luego de la cadena nacional dada por el presidente Javier Milei, el jueves pasado, sobre las Islas Malvinas, que provocó reacciones a favor y en contra, tanto a nivel nacional como internacional, Argentina sumó el apoyo de Brasil, pese a las diferencias que existen entre los gobiernos de ambos países.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Eduardo Uziel, encargado de negocios brasileño en nuestro país, expresó esta postura ante políticos, empresarios y embajadores -incluyendo el británico David Cairns- en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde se celebró el Día Nacional de la República Federativa de Brasil.

Islas Malvinas

El diplomático recordó: “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”. Y agregó que la amistad es “independiente de los gobiernos, del fútbol".

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Para luego sumar que "el apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.

Según NA, entre las figuras presentes en el lugar se encontraban los excancilleres Jorge Taiana y Felipe Solá; la exgobernadora fueguina Rosana Bertone; el exvicecanciller Eduardo Valdés; los exembajadores Gabriel Fuks, Jorge Argüello y Ricardo Alfonsín; el diputado nacional Maximiliano Ferraro; el experto en Comercio Exterior Marcelo Elizondo; y el analista político Rosendo Fraga.

Rosendo Fraga

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), participarán del encuentro el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para ayudar a armar la estrategia diplomática y parlamentaria libertaria, tras la confirmación de que el paquete de leyes anunciado por el presidente Javier Milei sobre Malvinas entrará a la Cámara de Diputados para comenzar su tratamiento legislativo.

HM