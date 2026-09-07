En RDI se reveló que una encuesta muestra desconfianza en la sociedad pese al giro del Gobierno en el tema Malvinas

El Gobierno difundió una encuesta que atribuye un 81,3% de apoyo a las medidas de Javier Milei sobre Malvinas, aunque otros estudios muestran un escenario diferente. El debate quedó centrado en la distancia entre el respaldo a la causa y la confianza en el Presidente.

En la Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó las distintas mediciones y cuestionó el origen del relevamiento difundido por el Gobierno. También repasó los datos de Management & Fit sobre la confianza en Milei y el impacto de su discurso sobre Malvinas.

Las diferencias entre las encuestas sobre Malvinas

Según explicó Antonio Riccobene, el dato oficial fue difundido por la propia cuenta presidencial: “El Gobierno salió a difundir una encuesta que publicó la prestigiosa oficina del presidente en su cuenta de X”. Además, cuestionó el origen de la medición: “Eso es una encuesta online que hizo Clarín entre su propia audiencia y en Whatsapp. Muy serio. No hay una consultora detrás de ese dato”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En contraste, el periodista destacó el relevamiento de Management & Fit: “La que hizo un trabajo de mayor relevancia es la de Management & Feed”. Allí, explicó que “el 41,7% le cree, confía en el Presidente y sus anuncios. Pero el 56,4% no le cree ni confía”. Y agregó: “La desconfianza es superior en alrededor de 15 puntos contra lo que dijo el Presidente”.

Riccobene también señaló diferencias según el perfil de los encuestados y sostuvo que el mayor nivel de confianza aparece entre los varones: “Los varones defienden que 35,2% hay mucha confianza”. Entre los menores de 40 años, indicó: “Un 36,2% contra el 26,2% que no le tiene demasiada confianza a los anuncios del Presidente”.

La imagen de Milei después del discurso sobre Malvinas

El relevamiento también midió cómo impactó la cadena nacional en la imagen presidencial. En este sentido, Riccobene indicó: “El 43,7% de los encuestados por Management & Fit sostiene que la imagen del presidente no varía”. En cambio, “el 36,5% dice que empeoró la imagen de Milei como presidente”.

El periodista remarcó además que la mejora de imagen fue minoritaria: “La mejora se concentra, o sea, los que sí creen que mejoró el Presidente es un 17,9%, que se concentra en varones que es un 28% versus un 8,1% en mujeres”.

Otro dato relevante es el alcance de la cadena nacional: “La gran mayoría se enteró, el 90,3% se enteró de este mensaje por cadena nacional”.

El giro de Milei y la estrategia electoral

Para Riccobene, el cambio de postura sobre Malvinas modificó fuertemente el discurso presidencial: “Milei sacudió de alguna forma la opinión pública con el cambio de 180 grados a partir de sus definiciones respecto de Malvinas”.

También observó contradicciones respecto de posiciones anteriores: “Incluso hay definiciones que da Milei en la cadena nacional que parecen forzadas para lo que él realmente quiere anunciar”. Y puntualizó: “Él nunca había hablado de la autodeterminación de los Kelpers”.