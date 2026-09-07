Las duras sanciones que el Reino Unido podría imponerle a la Argentina tras las declaraciones de Milei por Malvinas

Las fuertes declaraciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas durante la cadena nacional que brindó el pasado jueves le generó un problema inesperado al primer ministro británico Andy Burnham, quien comenzó a ser duramente cuestionado por diferentes sectores, quienes le exigen que aplique fuertes sanciones a nuestro país.

Según Clarín, el partido conservador, que identifica a los tories, le pidió al mandatario británico que vete la entrada de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) mientras siga intentando intimidar a Gran Bretaña; también le exigen que vete la candidatura del candidato argentino Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU).

Rafael Grossi

The Times, este domingo, según el medio antes citado, explicó que si el funcionario argentino logrará alcanzar la posición más alta de la ONU podría tener una influencia decisiva en temas internacionales relacionados con la disputa por las Islas Malvinas.

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La líder del Partido Conservador del Reino Unido, Kemi Badenoch

Además, según Clarín, Kemi Badenoch, la actual líder del Partido Conservador británico, dijo que Burnham es “demasiado débil” frente a nuestro país y Milei saca ventaja de esa situación. Por su parte, el exprimer ministro Boris Johnson, redobló la apuesta exigiendo que el Gobierno mande, de forma inmediata, más recursos militares a Malvinas para dejar bien claro que Gran Bretaña está realmente comprometida con las islas.

Qué dijo la prensa británica sobre el discurso de Milei sobre Malvinas

En este contexto, es importante remarcar que también el presidente argentino recibió duras críticas, por ejemplo, el excanciller Rafael Bielsa habló con la Agencia Noticias Argentinas y expresó su enojo por las declaraciones del mandatario libertario.

Según su visión, “no hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso. No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina. Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, afirmó.

Sobre las propuestas que hizo Milei el jueves por la noche, el excanciller aseguró: “No le creo una sola palabra al presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”.

Y luego reveló: “Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos".

A continuación, afirmó: "Las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional, que no entiende, y a la gravedad de una disputa, que es el desorden de Trump confrontando a China, de la que no participa como debiera”.

Bielsa cerró la charla diciendo: “Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse. Y tengo que decir, para los norteamericanos, que no son mi audiencia, y para los británicos, que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan”.

Rafael Bielsa

Este lunes, Milei reunirá al Gabinete en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

El presidente Javier Milei encabezará este 7 de septiembre en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el comienzo de una semana que estará dominada por el seguimiento de las medidas sobre las Islas Malvinas y la definición del Presupuesto 2027.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en el encuentro, los ministros repasarán los avances de la exigencia por la soberanía de las Islas Malvinas tras los anuncios realizados por Milei el pasado jueves, que incluyeron sanciones más duras para las compañías que exploten hidrocarburos sin autorización de nuestro país y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Para el diario británico The Mirror, Argentina no tiene la capacidad militar para una nueva invasión a las Islas Malvinas

En la reunión también se discutirá el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser mandado al Congreso antes del martes 15 de septiembre. Esta propuesta tendrá, como premisa innegociable, mantener el equilibrio fiscal, lo que obligará al oficialismo a negociar con los bloques dialoguistas y también con los gobernadores.