Encuesta sobre Malvinas: la mayoría cree que el cambio de postura de Milei es por conveniencia política

Una encuesta nacional midió el impacto de los últimos anuncios de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y reveló que el 90,3% de los consultados estaba al tanto de la cadena nacional en la que el Presidente se refirió al tema. El estudio fue realizado entre el 4 y el 6 de septiembre de 2026, pocos días después del discurso.

El relevamiento estuvo a cargo de MYF Consultora y alcanzó a 1.000 personas residentes en la Argentina, de entre 16 y 75 años. La muestra fue ponderada a nivel nacional según sexo, edad y nivel educativo, con un margen de error de ±3,1% y un nivel de confianza del 95%.

Qué interpretaron los argentinos sobre el discurso de Milei

Entre quienes estaban al tanto de la cadena nacional, las opiniones quedaron prácticamente divididas sobre el contenido de los anuncios. El 44,6% consideró que el Gobierno comunicó medidas concretas, mientras que un 44,2% entendió que se trató principalmente de declaraciones generales.

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Al ser consultados sobre el principal objetivo del discurso, la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas quedó primera con 35,9%. Muy cerca apareció la opción de hacer marketing o posicionamiento electoral, mencionada por el 34,5% de los encuestados.

En tanto, un 16,8% consideró que el mensaje combinó distintos objetivos. Un 8,7% lo vinculó con el anuncio del respaldo de Donald Trump a la base naval y un 2,7% con una reivindicación por lo ocurrido en el partido del Mundial frente a Inglaterra.

Más de la mitad cuestiona el cambio de postura

Uno de los resultados más marcados aparece cuando se consulta por el cambio de posicionamiento de Milei respecto de Malvinas. El 61,1% de los encuestados consideró que el giro en el discurso presidencial responde principalmente a una conveniencia política.

En cambio, el 24,7% interpretó que el cambio se debe a una convicción. El resto eligió otras respuestas o manifestó no saber qué responder.

El resultado cambia según la valoración que los encuestados tienen de la gestión presidencial. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 57,9% considera que el cambio de postura responde a una convicción, mientras que entre quienes lo desaprueban predomina la interpretación de que se trata de una conveniencia política.

Qué esperan de la oposición

El estudio también preguntó cómo creen los argentinos que reaccionará la oposición frente al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El 55,1% respondió que será crítica de la iniciativa principalmente para hacer campaña.

Por otro lado, el 25,1% consideró que la oposición actuará con responsabilidad institucional y acompañará la política de Estado. Un 19,8% no respondió o no supo qué contestar.

Respecto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el 57% de los encuestados cree que será aprobado por el Congreso. Dentro de ese grupo, el 33,9% considera que será sancionado porque la soberanía es una causa nacional por encima de los partidos, mientras que el 23,1% cree que será aprobado con modificaciones durante el debate legislativo.

En cambio, un 26,1% piensa que será rechazado: el 13,9% atribuye esa posibilidad a que considera inadecuado el contenido de la iniciativa y el 12,2% entiende que la oposición buscará frenar o debilitar al Gobierno de Milei.

El impacto de los anuncios en la imagen de Milei

La encuesta también midió si los anuncios modificaron la imagen que los consultados tienen del Presidente. Para el 43,7%, su opinión sobre Milei se mantuvo igual, mientras que un 36,5% dijo que empeoró y un 17,9% sostuvo que mejoró.

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El efecto también presenta diferencias según el voto anterior. Entre quienes votaron por La Libertad Avanza o el PRO en 2025, predominó la idea de que la imagen presidencial se mantuvo igual o mejoró. Entre los votantes de Fuerza Patria, en cambio, el 73,3% respondió que la imagen de Milei empeoró después del anuncio.

El relevamiento fue coordinado por la licenciada Rosario Criscuolo, mientras que la dirección ejecutiva de MYF Consultora está a cargo de Lara Goyburu y Mariel Fornoni.

LB/AF