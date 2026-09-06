The Wall Street Journal analizó el giro de Javier Milei con Malvinas y lo vinculó con la caída de su popularidad

El presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política argentina y endureció su discurso sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido. En un análisis publicado esta semana, The Wall Street Journal vinculó el renovado protagonismo de la causa con el deterioro de la imagen del mandatario y con las dificultades que atraviesa su programa económico, al tiempo que señaló que un comentario reciente de Donald Trump abrió una oportunidad política para que el Gobierno argentino profundizara su reclamo.

Durante una cadena nacional realizada el jueves, Milei reivindicó de manera contundente la soberanía argentina sobre las islas. “Las islas son nuestras, nos fueron arrebatadas y son indispensables para la Argentina durante las próximas décadas”, afirmó el Presidente, según reprodujo el diario estadounidense. En la misma intervención, el mandatario advirtió: “Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Para el periódico estadounidense, el discurso representa un cambio significativo en la estrategia política de Milei frente a la disputa territorial. El mandatario, que durante los primeros años de su gestión había buscado mantener una relación comercial y diplomática fluida con el Reino Unido, ahora adoptó una postura mucho más confrontativa y volvió a presentar la recuperación de las islas como una cuestión central para los intereses nacionales.

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