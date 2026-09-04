Malvinas: quiénes son las 45 empresas y personas que el Gobierno sancionará, entre ellas Navitas y Rockhopper

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes el inicio de un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La investigación, a cargo de la Cancillería, buscará determinar si existieron incumplimientos a las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar este tipo de actividades sin autorización de la Argentina.

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La decisión fue instruida por el Presidente y alcanza no sólo a las empresas que explotan recursos en el archipiélago, sino también a sus accionistas, fondos de inversión, prestadores de servicios y asesores corporativos. "Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad", sostuvo la Oficina del Presidente.

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En el comunicado oficial, el Gobierno reafirmó el reclamo argentino sobre las islas y sostuvo que "las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión". Además, consideró que la medida constituye "un acto de justicia" y advirtió que quienes obtengan beneficios económicos mediante la explotación de recursos en el archipiélago "encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley".

Quiénes son las 45 empresas y personas alcanzadas por el proceso sancionatorio

La documentación oficial identifica 45 empresas, fondos de inversión, accionistas, directivos y prestadores de servicios de Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey (Islas del Canal) e Islas Vírgenes Británicas. La mayoría está vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

Grupo Navitas Petroleum (Reino Unido e Israel)

Como presuntas licenciatarias ilegítimas, la Cancillería iniciará actuaciones contra Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, responsables del desarrollo offshore de Sea Lion.

También fueron incluidos sus accionistas: Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd, Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd, The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd, Meitav Investment House Ltd, Gideon Abraham Tadmor Cohen, Yacob Katz, Jonathan Akiva Sternberg, Boaz Yoel Cohen Tadmor y Amit Kornhauser.

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Grupo Rockhopper Exploration (Reino Unido e Israel)

El procedimiento también alcanzará a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, socias de Navitas en el proyecto Sea Lion.

Entre sus accionistas figuran Noked Capital Ltd, Exodus Management Israel Ltd, Ion Fund Management Ltd, Aedos Advisers (London) LLP, Samuel Moody y William Rees Perry.

Borders & Southern

Por su participación en proyectos con licencias otorgadas por la administración británica de las islas, también fueron incluidos accionistas de Borders & Southern: Alan Brimacombe, Zila Corporation, Interactive Investor Limited, Hargreaves Lansdown Asset Management Limited, Halifax Share Dealing Clients, Mr. Newlands, Mrs. Newlands y Mr. H. Mason.

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Grupo JHI - Eco Atlantic

Como presuntas licenciatarias ilegítimas aparecen JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., ambas de Canadá, junto con su accionista única Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

También fueron incorporados los accionistas de Eco: CIBC Asset Mgt., Canaccord Genuity Limited, Avanza Bank Holding AB, Moshe Peterburg, Askar Alshinbayev, Coronation Fund y Westmount Energy Limited.

Proveedores, infraestructura y servicios

La nómina se completa con Borders & Southern Falkland Islands Limited como presunta licenciataria ilegítima; Noble Corporation, señalada como proveedor estratégico de infraestructura; sus accionistas AP Moller Holding A/S, First Eagle Investment Management LLC, Vanguard Portfolio Management LLC y Dimensional Fund Advisors LP; además de Netherland, Sewell & Associates Inc. (NSAI), identificada como asesora corporativa, y Fugro NV, proveedora de servicios.