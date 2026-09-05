Luego de los anuncios Milei habló en Misiones y desafió a la oposición

El presidente Javier Milei aseguró este viernes que no modificará “la política fiscal ni la política monetaria” y dejó en claro que tampoco cambiará su rumbo por razones electorales.

“Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, afirmó durante el cierre del evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza (IAEF) en Misiones.

“Entré acá por el bronce. No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

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En esa línea, el mandatario sostuvo que “por un capricho electoral” no cambiará su forma de actuar y ratificó su compromiso con el programa económico del Gobierno.

“Venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie”, señaló al iniciar su discurso.

Milei también volvió a referirse a las críticas por el sobreendeudamiento de las familias y cuestionó los planteos vinculados con el aumento de la morosidad. Según el Presidente, esas críticas buscan “manipular a la población”, dijo y agregó: “Si no prestaran, la mora sería cero, pero ese mundo no estaría bueno”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas: “Miles de pymes ni calificaban para tomar deuda y hoy sí”, afirmó.

El Presidente aseguró además que el Gobierno todavía enfrenta un “sobrante monetario” y volvió a marcar como uno de sus principales objetivos el combate contra la inflación. “Mi compromiso sigue siendo terminar de una vez con la maldita inflación”, enfatizó.

De cara al escenario político posterior a las elecciones, Milei anticipó también un crecimiento de la representación oficialista en el Congreso. Sostuvo que La Libertad Avanza va a “incrementar” su cantidad de diputados y que quedará “a dos senadores del quórum”. Y lanzó una advertencia: “Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”.

Luego, destactó sus iniciativas en el plano económio durante su gestión: “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”.

Por último, el mandatario atacó a referentes de la oposicion y pidió “no escuchar el canto de sirenas de quienes cada cuatro años prometen el oro y en cada oportunidad que se les dio solo entregaron miseria”.