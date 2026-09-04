Tras las declaraciones de Milei sobre Malvinas, un parlamentario del Mercosur remarcó que "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"

Tras la cadena nacional brindada el pasado jueves por el presidente Javier Milei, reivindicando las Islas Malvinas para Argentina y anunciando su decisión de avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, Alejandro Deanes, parlamentario del Mercosur, cuestionó esta reivindicación por Malvinas para justificar acuerdos militares con potencias extranjeras, y afirmó que Tierra del Fuego “no puede ser moneda de cambio”.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Deanes reconoció la necesidad de tener una base naval “grande, moderna y 100% argentina”, pero exigió transparencia sobre el gasto público y los condicionamientos geopolíticos del Gobierno Nacional.

Islas Malvinas

El parlamentario del Mercosur señaló que “Malvinas no es un discurso ni una herramienta política; es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra provincia”,

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Luego recordó que el proyecto original de la base naval, comenzado durante la gestión anterior, fue pensado como un desarrollo exclusivamente soberano y nacional para potenciar la presencia de nuestro país en la Antártida y el Atlántico Sur.

El parlamentario, según Noticias Argentinas, declaró que “hasta 2023 era una base argentina. Luego de la visita de la general estadounidense Laura Richardson en abril de 2024, comenzó a instalarse la idea de un desarrollo conjunto”

En ese punto, señaló las graves consecuencias que podría tener la participación extranjera en un proyecto ubicado en una región tan estratégica. “Nadie invierte recursos, instala tecnología y despliega capacidades en una zona tan estratégica para después decir ‘gracias’ e irse. En geopolítica, las decisiones estratégicas nunca son gratis”, explicó.

Islas Malvinas

Los principales puntos de la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas

En su cadena nacional del pasado jueves, el presidente Javier Milei ratificó que “las Malvinas son argentinas” y remarcó la defensa del reclamo soberano como política de Estado. “Desplegaremos todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”, adelantó.

Javier Milei dando su cadena nacional sobre Malvinas el pasado jueves 3 de septiembre

Luego señaló que endurecerá las sanciones y penas contra todas las compañías que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización de nuestro país.

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El mandatario advirtió que Cancillería “ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”.

Finalmente, anunció que el Gobierno destinará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.