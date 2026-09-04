Kicillof cuestionó el discurso de Milei sobre Malvinas: “Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó el discurso que el presidente Javier Milei pronunció anoche sobre Malvinas, “Por un momento pensé que era inteligencia artificial”, sostuvo, y afirmó que el mensaje del mandatario fue “poco auténtico”.

“Durante mucho tiempo nos dijeron que Milei era así, que podía gustar o no, pero que por lo menos era auténtico. Pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche. Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto”, afirmó Kicillof.

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El gobernador dijo que espera que el Presidente haya cambiado de posición y reconoció como positivo que haya reivindicado la soberanía argentina sobre las islas. Sin embargo, cuestionó los anuncios sobre las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas y la construcción de una base en Ushuaia. “Ayer anunció que finalmente iba a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública”, señaló.

Kicillof apuntó luego contra las políticas del Gobierno y marcó una contradicción entre el discurso presidencial y sus decisiones. “El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras. El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos”, sostuvo.

También cuestionó el rumbo económico y las políticas sobre industria, ciencia, universidades e infraestructura. “La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos”, afirmó.

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En el cierre, Kicillof vinculó sus críticas con una actividad que encabezó este viernes en Ascasubi, Villarino, donde inauguró la Escuela N° 323. Destacó que el número coincide con la cantidad de argentinos muertos en el hundimiento del Crucero General Belgrano y que los alumnos eligieron “Héroes de Malvinas” como nombre para la institución.

“Celebro que Milei ayer haya dicho ‘Viva la Patria’. Pero la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda”, afirmó. Y cerró: “La patria no se actúa. La patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo”.