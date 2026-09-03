La Base Naval Integrada de Ushuaia: el proyecto que Defensa impulsa desde hace décadas y que Milei busca reactivar

El anuncio de Javier Milei de avanzar con un DNU para acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia puso nuevamente en primer plano un proyecto que no nació con su Gobierno. La iniciativa forma parte de los planes estratégicos de Defensa desde hace décadas y busca convertir a Ushuaia en un polo naval y logístico para las operaciones antárticas y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

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La obra comenzó formalmente en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, puso en marcha los trabajos con recursos del FONDEF. El proyecto contempla un muelle, infraestructura para logística antártica, talleres, depósitos, edificios de comando y viviendas para el personal. Por su ubicación, Defensa la presentó como una infraestructura destinada a mejorar la conexión con la Antártida y el posicionamiento estratégico argentino en el Atlántico Sur.

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Un proyecto que lleva décadas

La idea, sin embargo, es anterior incluso al inicio formal de las obras. Sus antecedentes se remontan a los años 90, cuando Tierra del Fuego impulsó distintos proyectos para desarrollar un polo logístico y portuario vinculado con la actividad antártica. Desde entonces hubo convenios, proyectos legislativos y distintos intentos de financiamiento que no lograron concretar la obra integral.

El relanzamiento de 2022 tampoco consiguió resolver el principal problema histórico: el financiamiento. La Base Naval Integrada quedó dividida en distintas etapas y los recursos disponibles permitieron avanzar solo con una parte de la infraestructura prevista.

Cómo llega la obra al anuncio de Milei

El estado actual permite dimensionar la distancia entre el proyecto anunciado y la obra efectivamente construida. Un informe con datos acumulados hasta 2025 registra un avance físico general de 9,13% y un avance financiero de 19,40%, con una inversión acumulada de unos $2.474 millones. Entre los trabajos realizados figura la platea de hormigón para un galpón modular del futuro centro logístico antártico, terminada en mayo de 2025.

Es decir, cuando Milei anunció el nuevo impulso mediante un DNU, la base ya estaba en marcha pero lejos de completarse. El proyecto llega a septiembre de 2026 con sus principales obras todavía pendientes y sin un esquema de financiamiento integral que permita ejecutar la infraestructura proyectada a la escala original.

La oportunidad con Estados Unidos

El nuevo elemento respecto de los intentos anteriores es el contexto geopolítico. El Gobierno de Milei descartó la participación china y profundizó el acercamiento con Estados Unidos, que considera estratégico el extremo sur argentino por su proximidad con la Antártida y por la competencia con Beijing en la región.

El vínculo con Washington ya había quedado asociado al proyecto. En 2024, Milei visitó Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y presentó la base como parte de una cooperación estratégica entre ambos países. En 2025, el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, también visitó la ciudad y recorrió el área donde está prevista la infraestructura.

Durante 2026, el Gobierno buscó avanzar en un eventual acuerdo técnico y financiero con Estados Unidos, aunque hasta antes del anuncio no había un financiamiento cerrado. La llegada de Milei al nuevo escenario político de Washington y su vínculo con Donald Trump aparecen así como una oportunidad para intentar destrabar una obra que durante décadas quedó limitada por la falta de recursos.

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Malvinas, petróleo y Antártida

El anuncio ocurre además en paralelo con la nueva ofensiva del Gobierno contra la explotación petrolera en Malvinas. Milei vinculó la cuestión de los recursos naturales con la necesidad de fortalecer las capacidades de Defensa y anunció medidas contra las empresas que participen de actividades no autorizadas por la Argentina.

En ese contexto, la Base Naval Integrada adquiere una dimensión que excede su función militar: Ushuaia es la principal puerta argentina hacia la Antártida y una posición estratégica sobre el Atlántico Sur. El desafío para el Gobierno será convertir el nuevo impulso político y el acercamiento a Washington en recursos concretos para una obra que, pese a sus múltiples anuncios, llega a septiembre de 2026 con apenas una fracción de su infraestructura terminada.