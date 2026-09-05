Luego que el presidente Javier Milei anunciara que su gobierno comenzará a sancionar a la empresas que tengan relaciones de cualquier tipo con 'Sea Lion', el proyecto petrolero de la israelí Navitas y la británica Rockhopper en Malvinas, las primeras reacciones de los involucrados se limitaron a considerar que tales anuncios no detendrían la marcha de esas tareas en el archipielago.

"No tendrá efectos en la práctica", señalaron desde el conglomerado en torno de 'Sea Lion', pero este sábado si se produjo una noticia de alto impacto derivada de esa cadena nacional de Milei: la gigantesca SLB, la ex Schlumberger considerada como la mayor empresa de servicios a la explotación petrolera del mundo, anunció este sábado que "no participará en ninguna actividad en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes".

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Ante la magnitud del nombre, que como decíamos es un coloso de nivel planetario, Milei festejó con un eufórico "TMAP", su conocido 'Todo Marcha acorde al Plan', repetido en toda clase de situaciones, esta vez con el resultado concreto de que sus anuncios de sanciones, por más que desde Londres hayan sido menospreciados, "si tienen efectos en la práctica" y consiguieron su primer dato concreto.

SLB tiene actualmente sólidos tentáculos en la operatoria de Vaca Muerta, allí tiene acuerdos en marcha con YPF y Vista, de manera que con ese anuncio quiso dejar a salvo cualquier relación con Malvinas que afecte su operatoria local en el tema del shale argentino.

Con sede central en Estados Unidos, SLB tiene negocios en marcha en un centenar de países. Y en su anunció remarcó que respetará lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial este viernes justamente como resultado de la cadena nacional de Milei del jueves por la noche.

Allí se hablaba de las sanciones que corresponderían a quienes exploren o participen de cualquier forma sin habilitación argentina en la explotación de petróleo en Malvinas y las aguas adyacentes. Y SLB se alineó con el discurso libertario, sumando una voz de enorme peso en el concierto petrolero.

HB