La tapa del Diario PERFIL del sábado 5 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.168 del Diario PERFIL, de este sábado 29 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Un gobierno “malvinizado” cree que cerró su interna y relanza su campaña. El tema del Atlántico Sur es el primero del camino del oficialismo para llegar al 2027, en el contexto de una economía que no ofrece buenas noticias. Santiago Caputo y Karina Milei se ordenan detrás de la nueva estrategia y buscan reforzarla puertas adentro. El cambio de planes perjudica a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y descoloca a cierto sector de la oposición. Ayer Milei, en Misiones, cargó contra los referentes económicos del justicialismo.

El endeudamiento llegó al Congreso. Seis diputados y dos senadores de diversas fuerzas son deudores de distintos bancos y créditos. Montos millonarios impagos que son transversales a todo el espectro político.

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El peronismo redobla la apuesta y desafía el plan oficialista sobre Malvinas.

Edición Especial para una fecha clave: 1.000 palabras para 1.000 días de gestión de Javier Milei. Escriben Gabriel Levinas, Martín Yeza, Felipe Pigna, Margarita Stolbizer, Agustín Salvia y Carlos Cámpora.

Jorge Macri: el jefe de Gobierno porteño tuvo su primer encuentro con el nuevo nuncio, Michel Wallace Banach.

Clooney recibió un premio especial en el Festival de Venecia. Inauguró una de las grandes citas del cine.

Apareció sano y salvo Mariano Martínez. El joven fue encontrado en Córdoba.

HB