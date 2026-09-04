La morosidad llegó al Congreso: los legisladores con problemas para pagar sus obligaciones

La morosidad de los argentinos no se limita a las familias, también afecta a los legisladores. Tras un análisis de todas las declaraciones juradas y en base a la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), PERFIL identificó a seis diputados y dos senadores nacionales con problemas en el cumplimiento de sus obligaciones. Si se suman los montos adeudados, el valor asciende a $ 515.599.000.

El diputado por San Luis y perteneciente al bloque Unión por la Patria, Ernesto Alí, registra una deuda de $ 150.452.000 con el Banco Supervielle en situación 4, es decir, con alto riesgo de insolvencia. Desde el entorno del legislador aclararon a este medio que “se atrasó tres cuotas” de un crédito hipotecario UVA, que figura en su declaración jurada, pero que ya “se encuentra al día”. “El diputado es uno de los que menos bienes tiene en la Cámara”, agregaron.

La legisladora por Mendoza Lourdes Arrieta, que inició en la Libertad Avanza (LLA) y ahora forma parte del bloque Provincias Unidas, figura en los datos del BCRA con un pasivo en categoría 4 de $ 36.442.000 con el Banco Nación. En su declaración jurada presentada, correspondiente a 2025, registra que solicitó una deuda con la entidad bancaria por $ 23.800.950,48, de tipo “común”, que puede interpretarse como un crédito personal. Este medio intentó comunicarse, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Morosidad de los hogares: uno de cada cuatro se endeuda para llegar a fin de mes y crece el fiado

La diputada Moira Lanesan Sancho, de Santa Cruz por Unión Por la Patria, adeuda $ 48.988.000 al Banco de Santa Cruz SA en categoría 4, según los registros del Banco Central. PERFIL se comunicó con el despacho de la legisladora santacruceña, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta por parte de su entorno.

El Gobierno sostiene que la morosidad es “un problema entre privados” y que no impulsará ninguna medida de salvataje para los deudores ni los bancos. Aunque esta semana el oficialismo habilitó el tratamiento en comisiones de los proyectos de morosidad, pero dilata el dictamen.

Las deudas morosas de legisladores suman más de $ 515 millones con distintos bancos

Una situación que también afecta a los libertarios. La diputada de LLA por Neuquén, Soledad Mondaca, se encuentra en mora por un monto total de $ 71.218.000, de acuerdo a los datos del BCRA. En situación 4 con una deuda de $ 4.865.000 con Naldo Lombardi SA, en categoría 5, es decir, irrecuperable, por $ 56.420.000 con Banco Nación y en categoría 5 por $ 9.933.000 con el Banco Patagonia. Este medio intentó comunicarse, hasta el cierre de esta edición no obtuvo un comentario al respecto.

Ernesto Alí, Lourdes Arrieta,Moira Lanesan Sancho, Soledad Mondaca, Verónica Razzini, José Peluc, Sandra Mendoza y Vilma Bedia.

El legislador sanjuanino de LLA, José Peluc, aparece en los datos del Central con una morosidad por $ 168.362.000 en situación 4, por $ 121.671.000 con Banco Nación y por $ 49.961 con Banco Galicia. Ante la consulta de PERFIL, fuentes cercanas al diputados respondieron: “Se atrasó 3 meses en el pago de la tarjeta y en los últimos meses pagando el mínimo se agrandó, con lo cual los intereses afectaron”. “Pero ya está regularizado, no cancelado, con una refinanciación, un plan de pago en cuotas. Como el que puede acceder cualquier hijo de vecino”, añadieron a este medio.

La diputada por Santa Fe y del bloque lbetrairo en la Cámara baja, Verónica Razzini, se encuentra en categoría 5 por $ 37.817.000 con Banco Macro. “Están relacionados con la situación concursal de la empresa de su familia, en la cual fue directiva hasta que ingresó al Congreso y la arrastraron en forma personal por haber sido fiadora. Ahora, ya no soy parte de la empresa, ni tengo relación. Solo lo que la situación concursal demore en desarrollarse para continuar ese proceso. Es causal del problema de la empresa y está en un proceso de apertura de concurso porque es por lo mismo”, explicaron a PERFIL desde el entorno de la legisladora. Cabe señalar que las compañías en alusión son Razzini Materiales SRL y Razzini Industrial SRL, que en registran un listado de cheques rechazados, siempre en base a datos del Central.

La mora también llegó a la Cámara alta. La senadora Vilma Bedia, por Jujuy y que integra el bloque de LLA en el Senado, se encuentra en categoría 4 con el Banco Nación por $ 48.916.000. Este medio se comunicó con el despacho de la legisladora, hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta de su entorno.

También la senadora tucumana del Frente de Todos y que actualmente forma parte del bloque Convicción Federal, Sandra Mariela Mendoza, aparece en la central de deudores del BCRA en categoría 4 por $ 95.000 con el Banco Nación. Desde el entorno de la legisladora expresaron a PERFIL que en los próximos días emitirán un comunicado oficial aclarando la situación.