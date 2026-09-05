La caída de los ingresos, detrás de la disparada de la morosidad

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento del costo del financiamiento son los principales motivos del incremento en el atraso del pago de deudas por parte de las familias argentinas. El cumplimiento de las obligaciones crediticias se encuentra condicionado por la persistencia de tasas de interés activas elevadas en términos reales, lo que restringe las posibilidades de refinanciación para los deudores del sistema financiero.

El atraso en los pagos responde de manera directa a la “caída, recuperación parcial, y luego estancamiento (incluso nueva caída leve) del poder adquisitivo de los ingresos, en conjunción con la disminución del empleo formal”.

Asimismo, incidieron las “tasas de interés activas que no acompañaron la disminución de la inflación”, debido a que las entidades financieras aplicaron spreads más altos para compensar el propio incremento de la irregularidad de la cartera, un comportamiento que finalmente “impidió poder refinanciar deudas con tasas más convenientes”. Estas son las conclusiones de un informe de la consultora LCG.

La investigación de la entidad detalla que la persistencia de la irregularidad crediticia tiene como correlato que muchas familias enfrenten “dificultades severas para llegar a fin de mes”, viéndose obligadas a recurrir como última instancia “al pago diferido con tarjeta de crédito para el supermercado”, una modalidad de consumo que creció del 37% al 44% entre 2023 y 2026.

El diagnóstico general del sistema refleja que un 28% de las personas humanas que mantienen deudas se encuentran registradas en “situación 3 a 5” dentro de la Central de Deudores del Banco Central.

En tanto, el porcentaje de préstamos con atrasos se ubica en el 24,7%, mientras que la cartera morosa medida sobre el monto total prestado alcanza el 18%, porcentaje que desciende al 15,3% si se toman bajo análisis únicamente los préstamos otorgados por entidades bancarias tradicionales.

De esta forma, la irregularidad se presenta con mayor intensidad en las colocaciones de menor cuantía realizadas por prestamistas no bancarios.

Para proteger del sobreendeudamiento. El diputado provincial Facundo Tignanelli se reunió con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para presentar el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y el proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Este programa de acompañamiento busca defender a los bonaerenses que atraviesan situaciones de endeudamiento frente a entidades financieras. El proyecto de Tignanelli busca generar un marco normativo que proteja los derechos de los bonaerenses ante las entidades financieras.

Ambas iniciativas buscan dar respuesta a una delicada problemática que atraviesan cada vez más las familias. En lo que va de la gestión de Javier Milei miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico. Sobre el motivo del endeudamiento, el dirigente matancero, Facundo Tignanelli, expresó: “tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.