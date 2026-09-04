Tecnología conveniente sí, tecnocracia, no

Con un fuerte respaldo al concepto de Tecnología Conveniente como alternativa superadora del Paradigma Tecnocrático, el lunes 31 de agosto se realizó en Encuentro Tecnología Conveniente. Tecnocracia, no.

El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda ing. Jorge Calzoni abrió el encuentro expresando que “la universidad viene trabajando con Infoworkers hace tiempo con el concepto de Tecnología Conveniente y hemos realizado un esfuerzo económico enorme para traer a Jonathan Taplin y para traducir y publicar su libro El Fin de la Realidad”.

Jorge Calzoni agregó que “Taplin hace tres años adelantaba lo que hoy tenemos acá con Peter Thiel, con inversiones concretas. Se rechazó la Ley de Tierras, pero resulta que si Thiel hace inversiones relevantes puede tener la ciudadanía argentina y entonces comprar tierras”.

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Luego de un encuentro en el que se homenajeó al ing. Edgardo Galli, inspirador dos décadas atrás de la Tecnología Conveniente y se recordó el impulso recibido en la CGT, durante la etapa en la que el gremialista Juan Carlos Schmid formara parte del triunviro de su conducción, la lic. Mónica Amaré reseñó la tarea realizada durante años por Infoworkers utilizando a la Tecnología Conveniente como herramienta para “desarmar el desarrollo tecnológico cada vez que éste se vuelva invasivo y destructivo, como pide el Papa León XIX en su encíclica Magnifica Humanitas”.

Si Thiel hiciera inversiones relevantes podrá tener la ciudadanía argentina y comprar tierras

Finalizando el evento, el presidente de Infoworkers Jorge Zaccagnini denunció que “los objetivos declarados del actual gobierno nacional transforman a la Argentina en un territorio desnacionalizado, zona liberada para el desarrollo descontrolado y carente de ética de la Inteligencia Artificial, en el que desembarcan los entes algorítmicos que intenta consagrar la nueva Ley de Sociedades y donde se genera un mercado laboral sólo para el 20% de nuestra población, dedicada esencialmente a servicios de baja calidad laboral, o a tareas de cipayismo digital y control social”.

Zaccagnini afirmó que “la lógica tecnocrática de Sturzenegger no conduce a la destrucción del Estado, sino a su reemplazo por un Estado Tecno-autoritario (Tecnofascista) funcional a la Globalización Tecnocrática, que ha desembarcado en la Argentina a partir del triunfo de Milei”.

Zaccagnini se refirió también al evento del 1º y 2 de setiembre, organizado por la fundación Libertad y Progreso de Bertie Benegas Lynch anticipando que en el mismo “Sturzenegger va a intentar convencer -a quienes quieran escucharlo- de la supremacía de la tecnocracia para organizar la vida de los pueblos. Una movida de la batalla cultural con la que creen que pueden avanzar sin contradictores a la vista. Pero no es así. La Argentina tiene un antídoto contra la tecnocracia: la Tecnología Conveniente”.

MM.

