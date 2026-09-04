María Cher convirtió sus 25 años de moda en una performance sobre la cultura y la memoria

María Cher celebró los 25 años de su marca con una presentación que buscó ir mucho más allá de un desfile tradicional. En el cierre de la última edición de Buenos Aires Fashion Week, la diseñadora recuperó prendas de su archivo y las puso en diálogo con la literatura, la danza, la música y distintos acontecimientos culturales y sociales.

Una de las referencias centrales fue Clarice Lispector, una de sus escritoras preferidas. La publicación entregada a los asistentes recuperó una frase de La hora de la estrella: “Todo el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dio sí a otra molécula y nació la vida”, acompañada por fotografías personales y familiares de Cher.

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La moda como una experiencia que excede la ropa

La presentación funcionó también como una reflexión de la propia diseñadora sobre el camino recorrido. “Durante mucho tiempo pensé que estaba haciendo ropa. Una marca y una empresa”, escribió Cher al revisar sus primeros 25 años.

El espectáculo mostró que ese recorrido terminó expandiéndose hacia otros territorios creativos. Moda, performance, memoria personal y acontecimientos colectivos se integraron en cinco escenas que recorrieron distintos momentos de la historia de la marca.

También apareció la influencia de la coreógrafa Pina Bausch. “Gracias Pina, al movimiento, gracias al cuerpo”, expresó Cher, mientras bailarines y modelos formaban parte de una puesta pensada para transformar la colección en una experiencia escénica.

Un recorrido por los cambios culturales de las últimas décadas

Las prendas de archivo convivieron con imágenes, audios y canciones que recuperaron algunos de los acontecimientos que transformaron a la sociedad argentina. Entre ellos aparecieron el matrimonio igualitario, Ni Una Menos, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la aparición de las redes sociales y la pandemia.

La propuesta permitió que la historia de la marca se mezclara con aquello que ocurría fuera de ella. Cada etapa de María Cher quedó vinculada con un contexto social y cultural determinado, reforzando la idea de que la moda también puede funcionar como registro de una época.

Música y movimiento como parte del relato

La puesta estuvo a cargo de Sergio Lacroix y Andrea Servera, con música original de Migue Castro. Participaron 52 modelos, 40 bailarines y el Cuarteto Divergente, que interpretó en vivo un arreglo de cuerdas de Bizarre Love Triangle, de New Order.

La canción tiene un significado especial para María Cher y Gaby Brener, su marido y cofundador de la marca. Durante aproximadamente 30 minutos, la presentación combinó 280 looks recuperados del archivo con coreografías, música e imágenes proyectadas.

Del archivo a la colección Verano 2027

Uno de los momentos más simbólicos llegó con el regreso del mono de lentejuelas blancas que había cerrado el primer desfile de María Cher. La misma prenda volvió a escena más de dos décadas después, trazando un puente directo entre los comienzos y el presente.

Ese recorrido desembocó en Verano 2027, la colección número 51 de la marca. Inspirada en un gabinete de curiosidades contemporáneo, incorpora mariposas, minerales, caracoles y especies marinas en estampas, bordados y relieves.

La celebración mostró así una identidad construida a partir de contrastes: “rockera y bohemia, femenina y masculina, artesanal y moderna”. Más que revisar un archivo, María Cher utilizó sus 25 años para demostrar cómo la moda puede conectarse con otras expresiones culturales y convertirse también en una forma de contar una época.