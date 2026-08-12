Tierras raras: impulsan una ley para darle certeza jurídica a 17 minerales estratégicos

La diputada nacional Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, presentó ante el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) su proyecto de ley “Impulso a las Tierras Raras”, que propone incorporar estos minerales estratégicos a la primera categoría del Código de Minería.

Según la gacetilla difundida por la legisladora, la iniciativa recibió el respaldo del Consejo Federal de Minería y de la Secretaría de Minería de la Nación. La presentación se realizó ante las autoridades del organismo, en un encuentro presidido por Joaquín Aberastain.

Qué propone el proyecto de Giudici

La iniciativa plantea modificar el artículo 3° del Código de Minería para incluir de manera explícita a las denominadas tierras raras: los 15 elementos que integran el grupo de los lantánidos, además del escandio y el itrio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El objetivo es otorgar certeza jurídica sobre la categorización de estos 17 elementos químicos y establecer un marco normativo más claro para su exploración y eventual explotación.

El proyecto ya comenzó a ser debatido en la Cámara de Diputados. La Comisión de Minería, presidida por Fernanda Ávila, puso recientemente en tratamiento distintas propuestas relacionadas con estos recursos.

De acuerdo con la información difundida, funcionarios del Poder Ejecutivo y especialistas del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) coincidieron en la necesidad de precisar la situación jurídica de las tierras raras.

Argentina tendría más de 190.000 toneladas identificadas

Uno de los fundamentos centrales del proyecto es el potencial geológico argentino.

Un informe del SEGEMAR citado en la iniciativa identificó 190.395 toneladas de recursos de elementos de tierras raras en el territorio nacional.

Las principales mineralizaciones primarias fueron detectadas en Salta, Jujuy, San Luis y el sur de Santiago del Estero. También existen mineralizaciones todavía no evaluadas en San Juan y concentraciones registradas en Córdoba, San Luis y la provincia de Buenos Aires.

Minerales estratégicos para la tecnología y la energía

Las tierras raras adquirieron creciente importancia internacional por su utilización en industrias tecnológicas y energéticas.

Estos minerales son esenciales para fabricar imanes de alta potencia utilizados en vehículos eléctricos, aerogeneradores y sistemas de almacenamiento de energía, entre otras aplicaciones.

La producción y el refinamiento mundial se encuentran actualmente concentrados en pocos países. Según los fundamentos de la iniciativa, esta situación genera riesgos para las cadenas internacionales de suministro y abre una oportunidad para que Argentina desarrolle sus propios recursos.