Julieta Díaz protagonizará un especial proyecto cinematográfico que se filmará en Córdoba

La Casa de Córdoba en Buenos Aires fue escenario del lanzamiento de Roger Suelto, un nuevo proyecto cinematográfico que tendrá a Córdoba como uno de sus principales escenarios. El largometraje será dirigido por Natalia Smirnoff, a partir de un guion escrito junto a María Meira, y estará protagonizado por Julieta Díaz, Vera Spinetta, Juan Canosa y Jordi Rico.

Del encuentro participaron Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura; Raúl Sansica, vocal del organismo; y Silvina Nano, subdirectora de Industrias Culturales y Creativas y coordinadora del Polo Audiovisual de la Provincia de Córdoba, además de integrantes del elenco y del equipo de producción.

El rodaje comenzará el próximo 26 de octubre en Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, en el marco de una nueva edición del programa Cash Rebate, una herramienta de financiamiento impulsada por el Gobierno de Córdoba para promover la producción audiovisual y atraer proyectos cinematográficos a la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La película es una coproducción de Año Cero (Argentina), Twins Latin Films (Córdoba, Argentina) y Fasten (España), y cuenta además con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Polo Audiovisual de la Provincia de Córdoba, Ibermedia, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Berlinale Coproduction Market, Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Los Reartes.

Córdoba, cada vez más protagonista de la industria audiovisual

Durante la presentación, Marcelo Rodio destacó la importancia de generar condiciones para que productores nacionales e internacionales encuentren en Córdoba un lugar estratégico para desarrollar sus proyectos. “Es un gran trabajo que venimos haciendo con el gobernador Martín Llaryora. La idea es que productores del ámbito nacional y de Latinoamérica puedan posar los ojos en Córdoba, y empezar a generar sinergia con los productores locales”, señaló.

En esa línea, el titular de la Agencia Córdoba Cultura remarcó que la llegada de producciones audiovisuales no solo representa una inversión en el sector cinematográfico, sino que también genera movimiento económico en distintas áreas vinculadas a cada rodaje. “De esa forma, la inversión que se lleva adelante en la provincia tendrá un derrame en todos los sectores de la sociedad. Convertirnos en la meca del cine, aunque suene un poco ambicioso, es en lo que venimos trabajando para un futuro no muy lejano”, afirmó Rodio.

Una historia sobre la libertad, el cuidado y los vínculos

Roger Suelto propone una historia atravesada por preguntas sobre la libertad, la autonomía y los límites del cuidado. El protagonista es Roger, un hombre neurodivergente de 33 años, obsesionado con los hongos y acostumbrado a vivir bajo el cuidado de su hermana. Su rutina cambia cuando una avalancha de turistas llega al pueblo y él decide escapar de la hostería donde vive.

En ese contexto conoce a Lucy, una joven rebelde y aventurera que se encuentra en busca de hongos alucinógenos. El encuentro entre ambos abrirá la puerta a una serie de experiencias que pondrán en tensión la relación de Roger con su entorno y, especialmente, el vínculo con su hermana.

Para Natalia Smirnoff, la película gira alrededor de una pregunta compleja: hasta dónde una persona que cuida a otra puede intervenir en su vida sin terminar limitando su libertad. “Esta es mi quinta película, y en ella me planteo hasta dónde, cuando uno cría a un hijo —aunque en este caso es la hermana que tiene a su cargo a Roger—, hasta dónde lo dejás libre, hasta dónde tenés derecho a meterte en la vida del otro. Y en ese meterte para cuidarlo, dejás de hacer que viva cosas. Ese límite es muy difícil de saber”, explicó la directora.

Natalia Smirnoff, al frente de la película

Con una extensa trayectoria en el cine argentino, Smirnoff llega a este proyecto después de haber trabajado como ayudante de dirección y directora de casting junto a reconocidos realizadores como Lucrecia Martel, Marcelo Piñeyro y Pablo Trapero.

En 2009 estrenó su ópera prima, Rompecabezas. Su segundo largometraje, El Cerrajero, participó en la Competencia Mundial Dramática del Festival de Sundance en 2014. En 2019 presentó La Afinadora de árboles, película que obtuvo seis nominaciones a los Premios Cóndor de Plata. En 2020 dirigió Los cuadernos de Maschwitz.

Ahora, con Roger Suelto, la realizadora vuelve a explorar personajes atravesados por dilemas personales y vínculos familiares, poniendo el foco en aquello que sucede cuando cuidar también puede significar limitar.

Vera Spinetta y Julieta Díaz, dos personajes centrales

Vera Spinetta interpretará a Lucy, la joven que conoce Roger y que se convierte en una pieza fundamental para el desarrollo de la historia. Sobre su personaje, la actriz señaló: “Es una chica que acompaña ceremonias de toma de hongos. Creo que el desafío máximo siempre es no juzgar a tu personaje, poder generar un lazo tan profundo con Roger, como para que sea el hilo conductor de un montón de experiencias que van teniendo”.

Julieta Diaz, Marcelo Rodio, Natalia Smirnoff, Vera Spinetta y Juan Canosa.

Julieta Díaz, por su parte, dará vida a Margarita, la hermana mayor de Roger. Se trata de un papel especialmente desafiante, tanto desde lo actoral como desde lo personal. “Me gustó ese espacio donde la película habla de la libertad, de hasta dónde como hermana, como ser amado, uno puede soltar, cuidar o proteger”, explicó la actriz.

En ese sentido, Díaz destacó que Roger tiene un camino propio y que la película invita a cuestionar aquellas estructuras con las que muchas veces se intenta comprender a los demás. “Roger tiene su camino personal, que a veces no tiene tanto que ver con la forma en que estamos seteados, programados, de una manera que no logramos poder detenernos a mirar al otro en su diferencia, y permitir que nos cambie”, sostuvo.

El desafío de filmar en Los Reartes

La elección de Córdoba como escenario no será un aspecto menor de la película. La naturaleza y los paisajes de Los Reartes acompañarán una historia que necesita de ese entorno para construir su clima y sus personajes. “Estar en la naturaleza, y sobre todo filmar una película, ayuda muchísimo a meternos en historias como ésta”, afirmó Díaz.

La actriz también puso en valor el impulso que distintas provincias pueden darle actualmente a la industria cinematográfica, especialmente frente a la reducción de filmaciones a nivel nacional.

“Poder tener provincias como Córdoba que den esta oportunidad, es buenísimo. Se agradece un montón como trabajadores y trabajadoras del cine. Porque a los actores nos gusta hacer pelis pero no vivimos del aire, trabajamos de esto. Así que me parece muy importante para la industria. Es un laburo que me gusta y agradezco”, expresó.

Un papel que interpela desde lo personal

El personaje de Margarita también presenta para Julieta Díaz una dimensión especialmente cercana. En la vida real, la actriz es madre de Elena, de 11 años, quien nació con parálisis cerebral leve. Por eso, interpretar a una mujer que cuida de manera permanente a un familiar con una condición neurodivergente supone para Díaz una experiencia profundamente movilizadora.

“Por supuesto que me recontra interpeló interpretar a mi personaje, que se llama Margarita y es la hermana mayor de Roger. Pero también es un poco la madre, porque lo cuida con mucho amor, dedicación y naturalidad”, contó. Y agregó una pregunta que atraviesa no solo a su personaje sino a muchas personas que ocupan roles de cuidado: “Frente a cualquier persona cuidadora está esa pregunta de quién cuida al que cuida”.

Con el comienzo del rodaje previsto para el 26 de octubre, Roger Suelto se suma así a las producciones que encuentran en Córdoba un territorio para desarrollar nuevas historias y, al mismo tiempo, consolidar a la provincia como un escenario cada vez más relevante para la industria audiovisual argentina.