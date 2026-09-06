La Casa Blanca convierte las políticas del magnate en videojuegos retro

En un giro insólito de comunicación política y marketing institucional, la Casa Blanca ha decidido trasladar el núcleo de su agenda ejecutiva al terreno del ocio electrónico. El gobierno de Donald Trump presentó oficialmente Arcade.gov, un sitio web interactivo que recopila títulos de estética retro para emular sus políticas más severas y controvertidas, desde el control fronterizo hasta las restricciones alimentarias y fiscales.

La plataforma se compone inicialmente de cinco títulos diseñados con mecánicas inspiradas en leyendas de los salones recreativos como Tetris, Snake o Flappy Bird.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra Buildthe Wall, una reinterpretación directa del clásico juego de bloques en el que el usuario debe encajar piezas para levantar un muro perimetral y frenar lo que la descripción oficial denomina “la horda que se aproxima” hacia la frontera sur.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Rio Run adapta el clásico Snake para situar al jugador en una patrulla virtual a lo largo del río Grande, con el propósito explícito de interceptar y detener a quienes intentan cruzar de forma irregular. Cada operación de interceptación se registra simbólicamente en el contador de la partida como una deportación consumada.

“El objetivo es contar la historia de los logros de Trump de una forma que conecte con todos los estadounidenses”, argumentó un portavoz oficial. En esa línea, contrapone incluso su propuesta de entretenimiento frente a la “oscura visión socialista” de la oposición demócrata.

El catálogo digital de la Administración republicana se completa con otras tres propuestas temáticas orientadas a diversos pilares de su gestión.

Supply Line (Inspirado en Tapper) exige al jugador retirar de la cadena de suministro aquellos alimentos que contravienen los estrictos criterios de la iniciativa de salud impulsada por el secretario Robert F. Kennedy Jr., bajo el lema “Make America Healthy Again”.

Flappy Bill es una versión adaptada del viral Flappy Bird, donde un águila calva sobrevuela el National Mall sorteando obstáculos oficiales.

Trump Savings Tycoon convierte en un simulador económico la gestión de las nuevas cuentas de ahorro estatales destinadas a aportar 1.000 dólares a los niños nacidos durante este segundo mandato presidencial.

Para maximizar su alcance entre las bases conservadoras y el público nativo digital, la Casa Blanca promocionó el lanzamiento en redes sociales mediante vídeos con pantallas estilizadas que emulan a consolas de referencia como PlayStation, Xbox y Nintendo, coronadas con el lema de campaña “Can’t stop winning” (No podemos dejar de ganar).

En uno de los spots promocionales más virales, el icónico logotipo de la extinta marca Sega Arcade muta paulatinamente hasta transformarse en las siglas MAGA (Hagamos América Grande de Nuevo), consolidando una estrategia de comunicación pop y disruptiva, y agitando la política partidista.