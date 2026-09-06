Alemania: la extrema derecha se hace fuerte y apunta a gobernar el Este

El partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) confía en dirigir su primer gobierno regional con un triunfo en las elecciones de este domingo en Alta Sajonia, una región que, paradójicamente, pertenece al este post-comunista.

Aunque Alternativa para Alemania no tiene garantizado obtener los votos para gobernar en solitario este estado, la posibilidad de ganar las elecciones en Alta Sajonia aumentaría la presión sobre el conservador canciller Friedrich Merz y supondría otro impulso para el partido antinmigración.

Desde hace meses, la AfD registra en las encuestas un 40% o más en el estado, de la mano de su principal candidato, Ulrich Siegmund, un político de 35 años que es aclamado como una estrella de rock en los actos y por sus legiones de seguidores en TikTok.

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Sus promesas de campaña incluyen una ofensiva inmediata de “remigración y deportación” dirigida contra los migrantes irregulares, la prohibición de las banderas arcoíris del orgullo Lgbtq en las escuelas públicas y el fin de la construcción de nuevos parques eólicos.

El partido, afín a la Rusia de Vladimir Putin, también supo aprovechar el sentimiento de nostalgia por los años de la Alemania Oriental comunista y el resentimiento por la persistente brecha de riqueza con el oeste, décadas después de la caída del Muro de Berlín.

Siegmund promete “hacer historia” hoy y liderar una revolución política desde el pequeño estado de 2,1 millones de habitantes, que espera que impulse a su partido hacia la victoria nacional en 2029.

Si bien muchos votantes de AfD ansían un cambio drástico, el escenario de una victoria de este partido asusta a gran parte de Alemania, un país que se ha esforzado por expiar su oscura historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

La agencia doméstica de inteligencia de Alemania, la BfV, clasifica a la rama de AfD en Alta Sajonia como una organización “extremista de derecha”.