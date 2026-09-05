Putin en negociaciones con los enviados de Trump para intentar destrabar la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, terminó este sábado una reunión de tres horas con los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, que viajaron a Moscú para intentar reactivar las negociaciones de paz por la guerra en Ucrania. Los emisarios estadounidenses abandonaron el Kremlin, aunque por el momento no trascendieron los resultados concretos del encuentro.

La reunión había sido presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una nueva oportunidad para avanzar hacia el final del conflicto. Según explicó el mandatario, Witkoff y Kushner viajaron a Rusia con una propuesta para intentar poner fin a la guerra.

Al comienzo de la reunión, Putin recibió a los representantes estadounidenses y les agradeció los esfuerzos de Trump. El líder ruso destacó que, pese a las dificultades, el presidente norteamericano continúa buscando una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.

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Qué le dijo Putin a los enviados de Trump

Putin sostuvo que la situación que debían analizar no era sencilla, pero valoró los contactos mantenidos con los mediadores estadounidenses. También destacó el nivel de confianza que, según afirmó, existe entre Moscú y los enviados de Washington.

El presidente ruso aseguró, además, que Rusia estaba dispuesta a explicar su posición sobre el conflicto. La reunión se realizó en el Gran Palacio del Kremlin y también participaron el asesor de política internacional Yuri Ushakov y el enviado presidencial para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.

Witkoff, por su parte, transmitió a Putin los saludos de Trump. También agradeció al mandatario ruso por la suspensión de los ataques que permitió garantizar el desplazamiento de la delegación estadounidense.

Rusia y Ucrania suspendieron ataques durante tres días

La llegada de los emisarios estadounidenses estuvo acompañada por una suspensión temporal de ataques aéreos contra Moscú y Kiev. Putin aseguró que Rusia frenó sus ataques contra la capital ucraniana después de recibir una propuesta oficial de Kiev.

El mandatario ruso también afirmó que los ataques ucranianos contra Moscú y otros puntos de Rusia disminuyeron de manera considerable. Sin embargo, aclaró que no existe un acuerdo con Kiev para una tregua de tres días que vaya más allá de esa medida.

Vladimir Putin y la resistencia europea apoyando a Ucrania

Putin dijo que Moscú hará todo lo posible para garantizar la seguridad de los mediadores durante el proceso de negociación. La pausa en los ataques fue planteada como una medida para facilitar las conversaciones.

Witkoff y Kushner viajarán a Kiev

Después de la reunión con Putin, Witkoff y Kushner tienen previsto viajar a Kiev. Allí mantendrán un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como parte de la ronda de contactos impulsada por Washington.

La reunión en Moscú fue la primera entre Putin y los dos enviados estadounidenses desde el 22 de enero. Se produjo además menos de dos semanas después de la visita a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump había anticipado el viaje de sus emisarios y aseguró que llevaban una propuesta destinada a poner fin a la guerra. El presidente estadounidense también destacó su intención de avanzar en acuerdos para resolver conflictos internacionales.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen estancadas

El proceso de diálogo entre Moscú y Kiev permanece trabado desde febrero. Rusia rechazó hasta ahora la posibilidad de un alto el fuego prolongado y también se mostró reticente a una eventual cumbre entre Putin, Trump y Zelenski si el encuentro no tiene como objetivo alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Las partes tampoco consideran vigentes algunos de los entendimientos alcanzados durante la cumbre entre Putin y Trump en Alaska, en agosto de 2025. Según versiones de prensa citadas en las últimas negociaciones, Moscú había planteado entonces congelar el frente en el sur a cambio de que Ucrania cediera todo el Donbás.

Ahora, la atención estará puesta en la próxima etapa de la misión estadounidense. Witkoff y Kushner deberán trasladar a Kiev lo conversado en Moscú y reunirse con Zelenski para conocer la posición del gobierno ucraniano.

LB/AF