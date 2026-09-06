Los enviados de EE.UU. a Moscú y Kiev negocian con Putin y Zelenski

El líder ruso, Vladimir Putin, mantuvo ayer una reunión nocturna de aproximadamente tres horas en el Kremlin con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff para tratar el tema del fin de los más de cuatro años de guerra con Ucrania. Esto se produce en un momento de gran debilidad para ambos bandos por las bajas y los costos del conflicto.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su yerno Kushner y su socio comercial Witkoff estaban presentando una “propuesta” para poner fin a los combates, aunque no dio detalles.

Las conversaciones fueron intensas y se extendieron durante más de tres horas. Los enviados tienen previsto llegar este domingo a la capital de Ucrania por primera vez, en un intento de Washington por reactivar las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Tanto Rusia como Ucrania acordaron no atacar las capitales del otro durante tres días para permitir que se llevaran a cabo las conversaciones de paz.

En declaraciones televisadas antes de que comenzara el diálogo a puerta cerrada, Putin agradeció a Trump por “no haber cesado” en su intento de poner fin a la guerra, iniciada por Rusia en 2022, a pesar de que “no es sencillo”.

El líder ruso ha afirmado repetidamente que Moscú tiene la intención de apoderarse del resto del este de Ucrania, y Washington no ha aclarado si su plan implica que Kiev ceda territorio. Aunque los analistas señalan que esa es la idea del estadounidense.

Los enviados llegaron tras un verano de escalada bélica que provocó un drástico aumento de las muertes de civiles en ambos bandos. La guerra ha causado cientos de miles de muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

Tras el encuentro con Putin, Kushner y Witkoff volaron a Kiev para encontrarse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en estas arduas negociaciones.

Los esfuerzos de EE.UU. hasta el momento no lograron un avance decisivo en la guerra, que se intensificó en el último año con moderna tecnología armamentística, como los drones.