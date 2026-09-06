Los empresarios del G-6 también respaldaron al Gobierno en los reclamos sobre la soberanía en las Malvinas

Las principales cámaras empresariales de la Argentina y las que integran los principales bancos del país, agrupadas en el Grupo de los Seis (G-6), emitieron un comunicado en el que le expresaron su respaldo al Gobierno nacional sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei expuso por cadena nacional el jueves por la noche.

En el G-6 están nucleados la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

En su declaración el grupo apoyó “las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país”. Lo hizo el mismo día en que las tres empresas petroleras más importantes SLB, Halliburton y Baker Hughes se comprometieron ante el Gobierno a no mantener negocios con el proyecto Sea Lion en Malvinas.

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“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, indicaron en otra parte de su pronunciamiento sobre el tema

Aseguraron en última instancia que la defensa del territorio, de los recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación “es una responsabilidad de todos los argentinos”. También consignaron que es “una política de Estado que debemos sostener unidos”.

El anuncio que Milei realizó el jueves en el que anunció sanciones a las empresas petroleras que pretenden operar en Malvinas (la británica Rockhopper y la israelí Navitas) provocó el rechazo inmediato del Reino Unido.

Al mismo tiempo, el Presidente confirmó que su gobierno terminará la construcción de una base naval en Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego e hizo un llamado a la unidad nacional a los distintos espacios.