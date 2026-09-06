Los fines de semana de redes del presidente Javier Milei suelen ser ajetreados, y luego de jueves y viernes a todo Islas Malvinas, con cadena nacional, amenazas de sanciones a petroleras internacionales y sus vinculaciones locales, este sábado cerca de las 11 de la noche subió una imagen que situó en el Shopping Soleil, con mucha gente, escena que como en ocasiones anteriores usó para destacar los niveles de consumo que genera su gestión de gobierno, que considera que "las basuras de los micrófonos" se ocupan con denuedo en coultar.

Entre esos ataques a periodistas, cuyo nivel de basura sigue lejos de "empezar con cero" y se mantiene siempre cerca de la hiper con el 95%, también la ligaron "los chantas de las encuestas berretas", otro sector igualmente oscuro que con sus números conspira contra la brillantez del momento libertario. El dato es que para evitar sinsabores de otros momentos, replicando algunas fakes que dieron que hablar, el Mandatario eligió estar vez iniciar su mensaje con un cauteloso "si esto no es inteligencia artificial", lo que motivaría que muchos del millar de respuestas del mensaje terminaran apuntando justamente a ese punto, mirando todo con lupa.

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Algunos en redes apuntaban a la foto principal del posteo presidencial, decían ver retoques de IA, mencionaban "pies que sobran", otros hablaban de leyendas o carteles que "parecían raros", mientras que también tenían quorum quienes juraban haber visto esas imágenes tiempo atrás, todoen el marco de una entretenida polémica de entretenimiento dominical:

Hugo luego un segundo pósteo presidencial, ironizando sobre un patio de comidas de shopping que "seguro que las personas van a comer al shopping porque debe ser mucho más barato que comer en la casa...", mensaje que debió recalcar que se trataba de UNA IRONIA, en mayúsculas, porque "los chorros de los micrófonos que combinan bajo IQ y sobres, abusan de la literalidad...", y así en su estrechez podían creer que hablaba en serio sobre hamburguesas y pizzas de tales multidinarios ámbitos finisemanales.

Las respuestas no se hicieron esperar, algunas divertidas, otras aplaudiendo ese consumo libertario, muchas francamente agraviantes, de todas resumimos unas pocas, y veremos si hay más capítulos de polémicas sobre el consumo (o no) libertario:

HB