La tapa del Diario PERFIL del domingo 6 de septiembre de 2026

continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.171 del Diario PERFIL, de este domingo 6 de septiembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

La interna entre Sturzenegger y Luis Caputo agita a un gobierno paralizado. El ministro de Economía busca medidas que alivien, mientras que el de Desregulación intenta a toda costa mantener un rumbo y profundizar el ajuste. En la última reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas se agudizó la tensión y lo que fue una complementariedad hoy por hoy es un juego de poder en el que el propio presidente pretende un curioso equilibrio: remarca la ortodoxia a la vez que hace un guiño a algunas ideas “reactivadoras”.

Cómo amenazan los narcoapretadores. El modus operandi de los prestamistas ilegales que actúan en el Gran Buenos Aires. Usan las redes sociales para captar a sus víctimas y apelan a la violencia en varios casos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Recelos generalizados enfrían la posibilidad de una alianza entre LLA y el PRO.

Kicillof. La interna peronista recrudece y el único acuerdo de la dirigencia es por las PASO.

Beneficios del poder: qué casas compraron los funcionarios con los créditos del Banco Nación.

La nueva ley penal juvenil abre un debate entre los juristas.

Musk. Es el beneficiario de una donación que el Gobierno le hace a Starlink. Un negocio de US$ 22 millones que le saca a Arsat.

Detuvieron a Sergio Urribarri para que cumpla su condena.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Luciano Floridi, el creador italiano de la filosofía de la información que enseñó en Oxford.

Donald Trump se desploma en las encuestas antes de las elecciones. Fue capturado en su provincia, Entre Ríos.

Oasis. Estrenan un documental sobre la banda de los Gallagher, de Steven Knight, director y guionista de Peaky Blinders.

Colapinto. En una clasificación histórica para Alpine, largará séptimo en Italia. Su compañero Gasly logró la pole position.

A Boca le empataron en el descuento y se complica en el torneo. 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza, de visitante.

Escriben en esta edición:

Calvo, Fara, Castro, Ferreyra, Paleo, Grinbank, Sperling, Guelar, Firtman, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB