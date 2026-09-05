Las propiedades que compraron los funcionarios de Javier Milei con los préstamos del Banco Nación

Las nuevas declaraciones juradas de los políticos siguen generando noticias y análisis. Desde quién es el más rico, pasando por quién ganó y quién perdió frente a la inflación, ahora se suma el dato de qué compraron los funcionarios de Javier Milei que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a tasa preferencial. No son pocos. El programa "+Hogares con BNA", otorgó entre enero de 2024 y marzo de 2026 más de mil créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La lupa judicial sobre este reparto de fondos públicos no tardó en activarse tras una denuncia penal de la diputada Mónica Frade, quien acusó la existencia de presunto tráfico de influencias y administración fraudulenta.La causa quedó radicada en los tribunales federales bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien dispuso las primeras medidas de prueba y solicitó informes oficiales a la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar cada préstamo otorgado.

Sin embargo, a pesar del impacto político, la causa penal ingresó rápidamente en el laberinto burocrático procesal. Apenas semanas después de las primeras medidas, la Cámara Federal intervino y unificó las distintas denuncias presentadas, desplazó al juez Lijo y delegó todo el expediente en el juzgado de María Romina Capuchetti. Este pase de manos congeló el pulso de la investigación, que hoy se encuentra bajo un estricto secreto de sumario.

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El patrimonio del Gabinete de Milei: Caputo duplica a todo el resto y aparecen los polémicos créditos del Banco Nación

PERFIL profundiza una investigacion que habia sido publicada por Letra P, y a la fecha el avance real de la causa es prácticamente nulo: no existen imputados formales, no se fijaron fechas para declaraciones indagatorias y todo el proceso sigue estancado en un cruce de oficios administrativos a la espera de los informes de la AGN.

Las compras de funcionarios con créditos del Banco Nación

El primer beneficiado que salió a la luz fue Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Al conocerse la noticia, la ministra no dudó y despidió al hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial en 1995, el radical Horacio Massaccesi. El argumento inicial esgrimido desde la cartera fue "falta de austeridad". El crédito que el funcionario había recibido fue de $198.723.538 y lo usó para comprar un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, a un valor de $225.990.000.

Sin embargo, a Pettovello le avisaron que eran varios los funcionarios que habían accedido a préstamos preferenciales del Estado. De inmediato, cambió la versión y salió a aclarar que la desvinculación se debía a cambios internos del ministerio y no al préstamo en cuestión.

Arriba: Juan Carreira, Federico Furiase, Felipe Berón, Felipe Núñez. Abajo, Mariano Campero, Pedro Inchauspe y Sharif Menem.

Juan Carreira, alias Juan Doe en la red social X, fue noticia esta semana porque atribuyó el alúd en Nepal al comunismo chino. El referente de Las Fuerzas del Cielo recibió un correctivo diplomático del gigante asiático, sin siquiera nombrarlo. El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada (maneja la cuenta en X de la Oficina de Respuesta Oficial) compró el 3 de diciembre de 2025 el 50% de un departamento en CABA. Es modesto, de 44 metros cuadrados. Ante la OA, lo cotizó en $96.200.000, sin embargo, el préstamo del BNA lo anotó por $170.332.299. En 2025, su patrimonio pasó de $23 millones a $120 millones. Un crecimiento del 421,74%. Le ganó a la inflación, que fue del 31,5%.

Un funcionario de Milei generó un conflicto con China por un tuit: la queja de la embajada

El BNA también le prestó $357 millones a Sharif Menem. El director de la Secretaría Privada de Presidencia de la Cámara de Diputados, que ejerce su tío, Martín, compró el 3 de enero de 2025 un departamento de 60 metros cuadrados en CABA por $339.522.273.

El funcionario de 24 años, sin experiencia laboral previa, aumentó su patrimonio de $57.571.681 a $363.855.372. Un salto del 532%. También le ganó a la inflación.

Los diputados con créditos del Banco Nación

El ranking de los préstamos otorgados por el BNA a funcionarios políticos posee, naturalmente, a dos exponentes del Poder Legislativo: los diputados nacionales de La Libertad Avanza Mariano Campero (Tucuman) y Lorena Villaverde (Río Negro).

El legislador tucumano de La Libertad Avanza usó su crédito para consolidar su arraigo. Compró el 16 de mayo de 2025 una amplia casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, por $301.932.800. El caso de Campero expone un curioso fenómeno contable. Cuando el BNA le abrió el grifo en mayo de 2025, el desembolso inicial neto fue de $275 millones. Esa fue la montaña de pesos real que salieron de las arcas del banco estatal.

Sin embargo, en los registros de la Central de Deudores del Banco Central, su nombre aparece asociado a otra cifra bastante más abultada: $368.333.000. No se trata de un segundo préstamo, sino de la velocidad a la que corre el propio sistema financiero.

Pettovello presentó su declaración jurada: su patrimonio creció 223% y le ganó a la inflación

Al tratarse de una línea de financiamiento indexada bajo la modalidad UVA, la deuda no se congela, sino que se recalcula día a día según el índice de precios. El diputado recibió un capital inicial de $275 millones que, por el propio efecto de la inflación diaria, se convirtió en un saldo adeudado de $322 millones. Dos fotos distintas de una misma realidad hipotecada.

Distinto es el caso de la diputada Lorena Villaverde, quien no pudo asumir en diciembre de 2025 como senadora debido al escándalo que la vinculó con Fred Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Machado fue quien le puso todos los clavos al cajón de la candidatura de José Luis Espert en las elecciones legislativas de 2025. Podría decirse que, producto de esa trama, hoy Diego Santilli es Jefe de Gabinete y candidato cantado a gobernador bonaerense, aunque no se sabe si por LLA, por el PRO o por una alianza entre ambos. Las vueltas de la vida.

En medio de ese torbellino político, el beneficio de la banca pública también dejó su huella. La rionegrina declaró ante la Oficina Anticorrupción una deuda con el Banco Nación por $223.349.030, confirmando el préstamo que se le otorgó en la entidad oficial.

A diferencia del resto de los bendecidos, Villaverde no transformó los millones estatales en nuevos ladrillos. En su presentación, no incluyó ninguna nueva propiedad entre sus bienes: a su casa habitual en Cipolletti solo se suma un terreno en Las Grutas que adquirió como inversión en 1998. Por ese mismo loteo, en el complejo Tajamar de la localidad balnearia, la Justicia le acaba de embargar 30.000 dólares ante una denuncia por presuntas irregularidades.

Nuevo embargo contra Lorena Villaverde: la Justicia le reclama casi US$30.000

Los créditos del Banco Nación al “team” Caputo

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, también logró obtener un préstamo del BNA. En su caso, fue de $373.000.000. Ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró que, en noviembre de 2024, compró una casa en San Isidro de 389 metros cuadrados a $191.599.800.

Un dato llamativo: si bien ante la OA Núñez declaró en mayo de este año que compró la propiedad en 2024, en su balance personal de aquel año no la registró.

Los funcionarios de la cartera económica nacional que lograron acceder a un crédito hipotecario del BNA son varios. El Secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo un préstamo de $367 millones, con una tasa aproximada del 8%. Sobre Furiase no se conoce el destino del dinero que le prestó el Estado. Pese a haberse cumplido el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ante la OA, la suya aún no aparece en la base del organismo.

Declaración Jurada de Luis Caputo: tiene el 95,3% de sus depósitos en el exterior

Hay un tercer funcionario del área dirigida por Luis Caputo que se benefició con un crédito del banco estatal: el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón. Recibió $362 millones. En abril de 2025 compró un lote de 3000 metros cuadrados en el barrio privado “La Retama”, en Pilar, a $408.800.000, unos 275.000 dólares.

El sector bancario estatal también tiene su representante en el selecto grupo de beneficiados por los créditos hipotecarios a tasa preferencial del BNA: Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Le prestaron $606 millones. En enero de 2025, lo convirtió en un departamento de 133 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la OA lo valoró en $55.326.922. Los $454.000.000 restantes figuran en su pasivo.

El ministro Luis Caputo no tomó ningún crédito del BNA, pero se encargó de defender públicamente a sus funcionarios cercanos y “a todo el mundo” por haberlo hecho. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó en una entrevista con Luis Majul. En aquella oportunidad también dijo: “Opino bárbaro de Adorni”. Y agregó que la situación judicial del entonces Jefe de Gabinete "no afecta en nada" al Gobierno. Fue hace cinco meses. En Argentina equivale a un siglo.

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* Con información del sitio ¿Cuánto Deben?, de Sebastian Waisbrot y Andres Snitcofsky.

Para verificar la información de los 1.132 funcionarios que aparecen en la base Central de Deudores del BCRA, visitar: https://cuantodeben.visualizando.ar/