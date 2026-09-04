El patrimonio del Gabinete de Milei: Caputo duplica a todo el resto y aparecen los polémicos créditos del Banco Nación

El 31 de agosto fue la fecha límite para presentar las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción de parte de los funcionarios públicos. De esta manera, PERFIL accedió al patrimonio de los principales políticos nacionales. En primer lugar, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró un patrimonio de $19.509 millones al cierre de 2025, una cifra que no solo lo consolida como el funcionario más rico del Gabinete de Javier Milei, sino que duplica la suma de los bienes declarados por los otros 12 funcionarios de primera línea relevados, entre ellos, el propio Presidente.

Detrás de Caputo aparece Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, con $3.641 millones, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, con $1.101 millones. El cuarto funcionario más acaudalado es el jefe de Gabinete Diego Santilli, con $1.003 millones. También está el ministro de Salud Mario Lugones ($737 millones), el canciller Pablo Quirno ($710 millones), el propio Milei en el séptimo puesto ($295,2 millones), la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy ($262,6 millones), el vocero presidencial Adrián Ravier ($246,6 millones) y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello ($194,3 millones).

Luego, sigue el patrimonio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva ($129,9 millones), la vicepresidenta Victoria Villarruel ($105,9 millones) y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con $35,3 millones. El ministro de Defensa Carlos Presti todavía no presentó su declaración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% en su segundo año de gestión

La distancia entre las dos puntas del ranking (Caputo y Karina Milei), supera los $19.400 millones. Se trata de una brecha que grafica una concentración patrimonial que, dentro del propio Gobierno, tiene poco que ver con el peso político de cada funcionario: Karina Milei, con más injerencia en decisiones de nombramientos que buena parte de los ministros, es la que menos bienes declara.

Karina Milei

Caputo, con más de dos tercios del patrimonio afuera del país

El patrimonio de Caputo creció 64,6% en pesos durante 2025, aunque medido en dólares el aumento fue bastante menor: entre 17% y 35%, según qué tipo de cambio se tome para comparar con el año anterior, cuando todavía regían restricciones cambiarias. El ministro mantuvo sus nueve inmuebles —entre ellos un campo en Alberti, Santiago del Estero, valuado en $1.290 millones— y sus vehículos, que incluyen dos Kia Carnival, un yate y un cuatriciclo.

El dato que más pesa en su declaración es la ubicación de esos bienes: el 68% de su patrimonio está depositado fuera del país. Caputo informó unos $12.422 millones en depósitos en el exterior, la mayor parte en una cuenta corriente en dólares en Estados Unidos, más $889 millones en su participación en Ancora Investments LP. Si se miran solo sus ahorros, el 95% está afuera de la Argentina.

El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación

El 3 de abril, Sandra Pettovello echó a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, después de que trascendiera que había tomado un crédito hipotecario del Banco Nación. El caso destapó una práctica más extendida: entre enero de 2024 y marzo de 2026, la banca estatal otorgó 25.391 créditos bajo el programa "+Hogares con BNA", de los cuales 1.120 fueron a Personas Expuestas Políticamente, con préstamos de hasta $500 millones a tasa preferencial.

Declaración Jurada de Luis Caputo: tiene el 95,3% de sus depósitos en el exterior

En ese listado aparecen varios integrantes de la mesa chica de Caputo, apodados "Los Picantes". Massaccesi, el que destapó el escándalo, declaró una deuda con el BNA de $198,7 millones al cierre de 2025 y, con ese crédito, compró la mitad de un departamento de 93 metros en la Ciudad de Buenos Aires valuado en $225,9 millones. Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Caputo, tomó un crédito de $373 millones para una casa en San Isidro de 389 metros que declaró en $191,6 millones; con ese salto, su patrimonio pasó de $94,7 a $298,7 millones en un año, un alza del 215%, aunque contando la deuda su balance queda en rojo. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo $367,6 millones a una tasa estimada del 8%, pero su declaración jurada 2025 todavía no figuraba en la base de la OA.

Federico Furiase y Felipe Núñez

El subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, recibió $362 millones y compró un lote de 3.000 metros en el country La Retama, en Pilar, valuado en $408,8 millones: su patrimonio saltó de $26,3 a $459,2 millones, más de 1.600%. El director del Banco Central, Pedro Inchauspe, accedió a $510,6 millones para un departamento porteño de 133 metros que declaró en $55,3 millones; sumada una deuda previa con el Banco Galicia, sus pasivos totales llegaron a $620,6 millones, sobre un patrimonio bruto de más de $917 millones.

La lista no se agota en el círculo económico. Juan Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, declaró una deuda de $170,3 millones por un departamento de 44 metros: su patrimonio pasó de $23 a $120 millones en el año. Shariff Menem, sobrino de Martín Menem, debe $265,5 millones al BNA por un departamento de 60 metros que valuó en $339,5 millones, con lo que su patrimonio bruto trepó de $57,6 a $363,9 millones. También recurrieron a créditos del BNA los diputados libertarios Mariano Campero, que compró una casa de 992 metros en Yerba Buena, Tucumán, con una deuda de $269,7 millones, y Lorena Villaverde, que cerró el año con una deuda de $223,3 millones sin declarar ninguna propiedad nueva. Consultado por el escándalo, en su momento Caputo salió a respaldar a sus funcionarios: "No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral", dijo, y reconoció que fue él quien los alentó a pedir los créditos.

La declaración jurada de Máximo Kirchner: $11.000 millones y USD 2 millones

El patrimonio de los Milei

El patrimonio de Javier Milei pasó de $206 millones a $295,2 millones durante 2025, un incremento nominal del 43,3% que en dólares prácticamente no se movió: de unos US$195.769 a US$199.052. Casi todo el salto en pesos se explica por la revaluación de su casa en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de $38,4 a $73,6 millones.

Su hermana Karina, en cambio, es la funcionaria con el patrimonio más chico del Gabinete y también la que más creció en términos porcentuales: un 200% nominal. El salto se explica casi por completo por la revaluación de su departamento en Vicente López, que pasó de estar valuado en $4 millones a $28,2 millones.

JD/ cp