Llega "Argentina" a Córdoba: la megainstalación de Mondongo

La construcción de la identidad nacional, las metamorfosis del paisaje y los límites de la materia convergen en una de las apuestas artísticas más ambiciosas del año en la provincia. El Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra inaugura este 10 de septiembre a las 18.30 ‘Argentina (2009–2013)’, del colectivo Mondongo —integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha—. La exhibición, adquirida en diciembre de 2024 por el fundador de ArtHaus, Andrés Buhar, llega a Córdoba tras una itinerancia nacional que la llevó a Rosario y San Juan, en un periplo que continuará por diversos museos públicos del país.

La obra plantea un recorrido compuesto por 15 paneles de 3 por 2 metros que forman un gran óvalo inmersivo de 45 metros. Elaborada íntegramente en plastilina —el material insignia del grupo—, la pieza nació a partir de un viaje de los artistas a las zonas vírgenes de Entre Ríos y el río Uruguay durante las crecidas de 2009.

A través de esa geografía, el proyecto indaga sobre los ciclos de vida, muerte y renovación, proponiendo una revisión crítica del género paisajístico y de los símbolos con los que históricamente se ha explicado el territorio, vinculados a la pampa húmeda y al Río de la Plata.

Dispositivo inmersivo y detalle volumétrico

Para su montaje local, el museo ha dispuesto un acondicionamiento espacial específico con el objetivo de preservar la atmósfera original proyectada por el grupo. Según detalla Siu Lisazo, integrante del equipo de gestión de exposiciones del museo, la disposición busca envolver por completo al espectador.

“Los paneles van colocados uno al lado del otro, cada panel mide 3x2 metros y tienen 10 cm de espesor; se hace una bajada de luces y la sala queda negra para dar una idea de inmersión”, explica Lisazo.

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La técnica aplicada por Mondongo desafía las fronteras tradicionales del modelado y la pintura, combinando relieve en cartapesta, tallado en foam board y capas de plastilina. Esta complejidad matérica genera un contraste directo entre la escala del recinto y la cercanía de la mirada. “Lo que tiene de particular ese paisaje es que vos podés ver los cambios del paisaje, la vida y la muerte de la naturaleza. Y es un poco lo que se representa en este gran óvalo de 45 metros”.

La Calavera #3

Junto al despliegue de los 15 paneles principales se suma una pieza de singular relevancia dentro de la producción del grupo: la Calavera #3, una escultura que funciona como un espejo simbólico de la gran instalación, dado que las 12 calaveras elaboradas por Mondongo entre 2009 y 2013 se encuentran también mimetizadas en el ramaje del Panel 9 de Argentina.

“La Calavera #3 estará ubicada en la planta baja; mide 2 metros de alto por 2 metros de ancho y 10 cm de profundidad, y está hecha con plastilina sobre madera. Esta pieza también tiene mucho nivel de detalle”, destaca Lisazo respecto a la obra que entrelaza hitos de la historia del arte, la iconografía política y la cultura popular.

En efecto, en la superficie del cráneo conviven representaciones que van desde el Che Guevara, Yuri Gagarin y Tutankamón hasta Carlos Gardel y Ricardo Fort, configurando una red de citas sobre la violencia, el dinero y la memoria colectiva.

Gestión pública y alianzas privadas

La llegada de un proyecto de estas dimensiones a la provincia demandó una articulación logística e institucional compleja. En este sentido, el director del museo, Francisco ‘Pancho’ Marchiaro, resalta el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para hacer posible el traslado y la producción.

“Esta muestra es un esfuerzo enorme de Andrés Buhar, de los propios Mondongo que están comprometidísimos con el proyecto y de la Agencia Córdoba Cultura. Marcelo Rodio, presidente de la Agencia, tuvo un montón de reuniones y se comprometió mucho con el proyecto”, señala.

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Marchiaro subrayó además el aporte del sponsoreo privado obtenido para resolver la complejidad operativa: “Esto no hubiera sido posible si un montón de empresas no nos hubieran ayudado. Andreani hizo el traslado, el seguro de la obra es de un sponsor que consiguió Andrés Buhar, la iluminación viene acompañada también”, refiere.

Capacidad controlada

Dada la disposición inmersiva y la delicadeza del material, la exhibición tendrá pautas específicas de acceso para garantizar el flujo del público sin comprometer la experiencia de visita. “Esta es una obra que va a soportar una capacidad de carga limitada, estimamos que podrán verla grupos de no más de 30 personas en simultáneo. Y queremos que se vea mucho. De hecho ya tenemos infinidad de pedidos de visitas de escuelas y universidades”, anticipa Marchiaro.

Para el director del museo, el alcance conceptual de Argentina reside en su pluralidad de lecturas, capaces de interpelar a públicos con diversos niveles de formación. “Esta es una instalación que tiene muchos niveles de lectura. Es un trabajo que lo visita un niño de un colegio primario y sale emocionado; y si viene una persona que está haciendo un doctorado en arte, también disfruta mucho del trabajo. Es difícil conseguir obras que tengan esa potencia conceptual y esa capacidad para emocionar a distintos estratos de visitantes”, reflexiona.

Montaje. La sala ubicada en el primer piso del museo iniciará este lunes el montaje de la megainstalación del dúo artístico. (Foto Fino Pizarro).

