Córdoba y Río de Janeiro se cruzan en “El Arte que nos Une”

El Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), emplazado en el subsuelo de la Plaza España, volvió a constituirse en el epicentro de un diálogo estético entre países al dejar inaugurada la segunda edición de “El arte que nos une”, una iniciativa que consolida el camino iniciado el año pasado con la experiencia de “Fernet con Caipirinha” y que amplía su escala territorial con un despliegue en simultáneo entre Córdoba y Río de Janeiro.

A diferencia de los certámenes o curadurías cerradas que buscan enhebrar obras bajo un lema único, el proyecto apuesta a la yuxtaposición de miradas ya que en las salas del MMAU conviven pintura, dibujo, fotografía, grabado, escultura e instalación, configurando una trama heterogénea donde las trayectorias consolidadas se cruzan con producciones emergentes.

Una red con doble tracción

La edición 2026 marca un salto cualitativo en la logística de intercambio: mientras el espacio cordobés recibe la producción de creadores argentinos y brasileños, en forma paralela un contingente de 21 artistas cordobeses exhibe sus trabajos en el Centro Cultural Correios de la capital carioca, donde la muestra permanece abierta desde mediados de agosto.

Bajo la curaduría conjunta de Pablo Curutchet por Argentina y Mario Camargo por Brasil, con producción general de Marcelo Rezende, la propuesta elude la construcción de una estética homogénea o la cancelación de los rasgos locales. “Es un cruce entre dos escenas y no tiene la característica de una muestra tradicional donde se habla de una determinada temática, sino que es la mezcla de esas obras. No se borran los acentos; es una excusa para conversar, para ver las diferencias y dónde las encontramos”, señala Curutchet sobre el criterio de articulación.

Desde la perspectiva brasileña, Camargo coincide en que la proximidad territorial no exige una uniformidad conceptual. La apuesta reside en la capacidad de reconocer singularidades sin forzar mimetismos, permitiendo que investigaciones sobre territorio, memoria, desplazamientos y medio ambiente encuentren eco en soportes disímiles.

La continuidad de una poética del presente

La génesis de este puente cultural remite al cruce gestado en 2025 en la Sala Antonio Berni del Consulado Argentino en Río de Janeiro y su posterior desembarco en Córdoba. Aquella metáfora de la mezcla y el ensamble de lenguajes mantiene su vigencia en la edición actual, reafirmando el concepto de habitar el presente como una instancia incierta y en permanente construcción. En efecto, la selección de obras plantea el acto creador como un posicionamiento crítico ante la inmediatez.

En el recorrido se entrelazan producciones de Alejandro Niz, Amira Ahumada, Ariel Godoy, Aster Celeste Ferrari, Caterina Abril Vignolo, Gerardo Oberto, Natalia Mónaco, Martha Chiarlo y Javier Almada, junto a las firmas brasileñas de Alexandre Lambert, Andréa Facchini, Gabriel Petribú, Laura Figueiredo-Brandt, Luiz Badia, Marilou Winograd y Osvaldo de Carvalho, entre más de medio centenar de expositores.

BREVES

Labauce Teatro estrenó “Inútiles (o lo fundamental de la magia)”

A 24 años de su fundación, la compañía cordobesa volvió a las tablas con una propuesta en coproducción con Sindicato de Maravillas. Para Labauce Teatro, el recorrido comenzó formalmente en 2002, aunque la trama afectiva y creativa entre sus integrantes arrastra tres décadas de cruces en el circuito local, desde salas independientes hasta intervenciones performáticas en la nocturnidad cordobesa.

Ahora, tras un período sin producciones conjuntas, la agrupación retorna a la escena con el estreno de Inútiles (o lo fundamental de la magia). La obra se concibe como una creación colectiva que indaga en el vínculo de la amistad y en las percepciones del paso del tiempo con una propuesta que se corre de la estructura dramática centralizada para desplegar una serie de ficciones entrelazadas en un dispositivo escénico particular.

El equipo en escena está integrado por Ivana V. Altamirano, Mariano Burgos, Hugo Curletto, Pedro Pablo Miranda y Martín Suárez, con dirección de Jazmín Sequeira.

El dibujo como territorio: 25 artistas, en una muestra colectiva

La galería SASHA D espacio de arte abrió las puertas de “El dibujo como territorio”, una muestra colectiva que reúne obras de 25 artistas de diversas generaciones, trayectorias y abordajes conceptuales, marcando un nuevo puente entre la escena cordobesa y la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido propone un diálogo donde la huella del arte mediterráneo ocupa un lugar de peso: la potencia de maestros como el mendocino afincado en Córdoba Carlos Alonso y el riojano Miguel Dávila convergen con firmas del panorama local como Roger Mantegani, Lucas Jalowski y Mateo "Mauri" Molina. La selección se completa con obras históricas y contemporáneas de Miguel Ocampo, Szalay Lajos, Eduardo Stupia, Eduardo Medici, Liliana Golubinsky, Osvaldo Monzo, Lolo Amengual, Daniel Bernal y Silvana Blasbalg, entre muchos otros.

La exhibición rescata al dibujo en su condición de obra autónoma e inmediatez crítica, donde la línea, el tratamiento de la huella, el uso del vacío y la economía de recursos conviven en un mismo soporte físico, permitiendo observar cómo una herramienta fundamental de la práctica plástica conserva su capacidad de registro e investigación sensible en contextos productivos distantes.