Cortocircuitos en la Provincia y recelos generalizados enfrían el acuerdo LLA-PRO

Aunque cada 15 días Diego Santilli seguirá convocando a una flamante mesa con los Menem más Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, por el PRO, por lo bajo siguen las tensiones y la desconfianza. Esta semana se dio un nuevo capítulo de los problemas que se va a encontrar esa mesa política para generar acuerdos políticos para 2027.

No solo porque tanto Karina Milei como Mauricio Macri, quienes habilitaron esa mesa, siguen manteniendo un recelo uno del otro sino porque hay señales confusas en el territorio. Y justamente esto se pudo esta ver esta semana nítidamente en un municipio que domina el PRO: Zárate.

Allí el intendente Marcelo Matzkin, un hombre de Ritondo pero con buenos nexos con otras figuras como Patricia Bullrich u otros intendentes como Soledad Martínez (vicepresidenta del PRO), había solicitado al Concejo Deliberante que le apruebe una norma para quitarle impuestos al desarrollo de la costanera. Casi un canto a la política libertaria nacional. Incluso la norma proponía continuar una obra de un edificio para vivienda social que había sido acordado con el Gobierno nacional. Pero los cuatro concejales de La Libertad Avanza se negaron a aprobar la norma y se abstuvieron, lo cual generó la caída del proyecto.

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El intendente enfureció: sacó un largo hilo por X (exTwitter) donde dijo que “es esperable que el PJ vote en contra de respetar la propiedad privada”. Y disparó contra LLA: “Pero lo que es INENTENDIBLE (sic) es que los que entraron para defender las ideas de la libertad, la propiedad privada, la reducción de la presión fiscal y que deberían sostener los acuerdo con Nación no lo hagan. Eso hicieron los cuatro concejales que dicen ser de LLA. Es inentendible que esos concejales que se decían LEONES (sic) se los comió el PJ en su selva de discusiones internas. Es fácil abrazar las ideas de la libertad subidos a los votos de Milei”.

El tema tomó dimensión nacional y llegó a oídos de varias figuras nacionales de LLA. Hasta Santilli escuchó lo que había ocurrido y habló del tema con su amigo desde 30 años, Cristian Ritondo.

La polémica tiene un marco más grande: lo que vienen viendo en el PRO es un descontrol absoluto en muchos de los 135 municipios que debería controlar Sebastián Pareja, el titular de LLA bonaerense y sus colaboradores.

En la segunda Sección Electoral, en particular, que comprende además de Zárate, Pergamino y San Nicolás, los amarillos ven que no hay control político de los concejales violetas. En el Conurbano hay casos peores: hay concejales presuntamente libertarios que dividieron los bloques y terminaron siendo aliados de los intendentes peronistas.

El último caso lo denunció Leila Gianni, cabeza de la boleta de concejales en La Matanza, quien dejó LLA revelando cómo concejales violetas acordaban ordenanzas poco libertarias con Fernando Espinoza.

En el PRO ven que no hay control político sobre los concejales libertarios



Paralelamente, a nivel nacional, el expresidente Macri le dio el visto bueno a su exministro de Economía, Hernán Lacunza para que avance con su campaña como precandidato.

En ese marco, Lacunza emprendió un viaje a Mendoza donde se lo pudo ver con Alfredo Cornejo, el gobernador, quien viene de construir un acuerdo con LLA pero ahora está desesperado por la seria chance que el candidato violeta sea el diputado Luis Petri.

En campaña. El exministro de Economía, Hernán Lacunza viajó a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, tras el aval de Macri.

El economista recorrió empresas y también se reunió, fotos mediante, con uno de los intendentes más elogiados en el PRO. “Recibimos a uno de los mejores dirigentes del PRO”, escribió Esteban Allasino, el joven intendente de Luján de Cuyo, a quien Macri definió como “una joya”. A ellos se sumó el titular del PRO mendocino, Gabriel Pradines, quien en la última visita del expresidente lo acompañó en todas sus recorridas.

Lacunza es uno de los blancos del presidente Javier Milei cuando critica algo de la política económica nacional. Aunque en muchas cuestiones coincide, como el superávit fiscal, el orden macro económico y los ajustes en servicios públicos, Lacunza también piensa que la obra pública es dinamizadora de la economía y que habría que aplicar políticas para mejorar el consumo.

Con todo, el exministro de Economía planea seguir recorriendo el país con un equipo muy pequeño pero darse a conocer como una alternativa. Su agenda combinará empresas y emprendimientos Pyme con dirigentes del PRO y, dependiendo el caso, intendentes o gobernadores locales aliados histórico al partido amarillo.

Cuando comenzó, antes del Mundial, con la idea de ser precandidato a presidente, Lacunza escuchó el impulso que le dio Macri, quien además le recomendó ir a ver a una serie de figuras del PRO. De ello surgió la ayuda concreta que comenzó a darle el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, o el exsenador – ex presidente del PRO nacional- Humberto Schiavoni para colaborar con sus recorridas y su agenda.

Este movimiento también se ve en las redes: muchas cuentas con buena cantidad de seguidores que históricamente bancan a los amarillos comenzaron a bancar la incursión de Lacunza en la arena político - partidaria, ya no como un técnico sino como un dirigente nacional.

El impulso a Lacunza también es consecuencia de la desconfianza de que las negociaciones con LLA fracasen y que el partido amarillo se quede sin ninguna alternativa. Aunque todavía es prematuro, para Lacunza es todo ganancia: es su primera incursión como precandidato – a pesar de que estuvo cerca de ser candidato a diputado nacional el año pasado-.

Y, como el debate sobre la economía estará presente en 2027, justo un economista que ocupó la silla principal del quinto piso del Palacio de Hacienda tiene un sentido concreta en la discusión pública.

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Scaglia propone armar una tercera vía para 2027

La titular del PRO de Santa fe y presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se subió a la construcción de una tercera vía para 2027, pero marcó un límite: “Me corto las manos antes de que vuelva el kirchnerismo”.

La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe plantea un armado que rompa la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo.

La presidenta del PRO santafesino propone construir una candidatura presidencial “entre todos los sensatos de la Argentina”. Allí incluyó a los gobernadores de Provincias Unidas y también a Mauricio Macri, a quien mantiene como referente político. Es una estrategia en línea con la que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro.

Scaglia reconoció que Javier Milei hizo el ajuste “necesario para ordenar la macroeconomía, pero consideró que ahora debe comenzar otra etapa, enfocada en el desarrollo y la productividad”.

También tomó distancia de los libertarios en la discusión electoral: rechazó eliminar las PASO y propone “conservarlas, con participación optativa”.