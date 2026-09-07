En Ronda de Economistas analizaron por qué las tasas de los créditos siguen muy por encima de las que reciben los ahorristas

El mercado financiero vuelve a poner el foco en las tasas de interés y en el costo del financiamiento para familias y consumidores. En ese escenario, Santiago Llull, analista financiero, cuestionó la diferencia entre las tasas que reciben los ahorristas y el costo que enfrentan quienes necesitan acceder a un crédito.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Llull analizó los niveles de las tasas y planteó interrogantes sobre el costo de los préstamos, especialmente en las tarjetas de crédito. “Hay que ver qué va a pasar hoy con la licitación”, señaló el analista, quien explicó que “la tasa parte de entre dos y medio y cuatro y medio”, aunque advirtió que existen entidades que ofrecen niveles superiores.

El costo del crédito y las tasas de las tarjetas

Santiago Llull puso especial atención en el financiamiento que utilizan los consumidores cuando necesitan dinero con urgencia. “Hasta dónde se tira la tasa con créditos o con tomadores de crédito, sobre todo la gente común”, planteó.

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En particular, señaló el peso que pueden tener las tarjetas de crédito sobre los hogares: “A través de una tarjeta de crédito que tiene a veces tres dígitos”, sostuvo al describir el costo que puede alcanzar el financiamiento.

Para el analista, el problema también obliga a revisar el funcionamiento de la competencia dentro del sistema financiero. “Siempre decimos, todo es cuestión de competir”, afirmó, aunque expresó sus reparos sobre cómo se traslada esa competencia al costo de los préstamos. “En la parte financiera yo no lo veo”, sostuvo Llull.

Plazos fijos, cauciones y el precio de financiarse

El analista diferenció las tasas que reciben los ahorristas de aquellas que enfrentan quienes toman crédito. “Si tomo la caución, si tomo el plazo fijo, es una tasa que está bastante controlada por debajo del 2%”, explicó.

En cambio, cuestionó los costos asociados al financiamiento: “Cuando voy al crédito hay costos que no sé por qué están tan, tan arriba”.

Llull consideró que el acceso a financiamiento debería contemplar las necesidades de quienes atraviesan dificultades económicas. “La gente lo necesita con una tasa razonable”, afirmó, y puso en duda que un costo elevado pueda considerarse accesible: “Yo no sé una tasa del 70% razonable”.

Finalmente, vinculó la evolución de las tasas con la inflación y advirtió sobre el impacto que puede tener mantener costos elevados durante períodos prolongados: “Si la controlás y la bajás, bárbaro”, concluyó.