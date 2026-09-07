RDEco: Ramiro Tosi cuestionó el costo del crédito y advirtió por tasas del 70% anual

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ramiro Tosi cuestionó la existencia de una “suerte de inconsistencia en lo que es el régimen cambiario y monetario del gobierno” y advirtió sobre sus efectos en la economía y el sistema financiero. En ese contexto, señaló el impacto de la eliminación de las LECAP/LEFI y el posterior movimiento de las tasas.

En la Ronda de Economistas (RDEco), el director de Suramericana de Visión analizó el costo del financiamiento y su relación con la mora y el ingreso de los hogares. “Me siguen mandando ofertas de tasa del préstamo personal, el 70% anual”, sostuvo, y explicó que la combinación de tasas elevadas con “la falta de ingresos, la pérdida de salario real, el aumento de las tarifas” puede deteriorar la capacidad de pago.

Tasas de interés, mora y regulación financiera

Para Ramiro Tosi, la relación entre tasas y mora es directa: “La mora es siempre, en todo lugar, un problema de tasa de interés”. A ese factor se suman otros problemas, como “la falta de ingresos, la pérdida de salario real, el aumento de las tarifas” y el deterioro del ingreso disponible.

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El economista también planteó que Argentina suele moverse entre posiciones extremas respecto de la regulación financiera. “Estamos con la teoría del péndulo”, afirmó, al comparar la ausencia de regulación actual con el esquema anterior, y remarcó que “todos los países tienen algún tipo de regulación razonable”.

Además, explicó el problema que enfrentaron quienes tomaron deuda cuando la inflación era mucho más elevada: “El que se endeudó en el 2024, una tasa del 70% le podía llegar a parecer barato”. Pero luego, cuando la inflación cayó, “se encontró con una deuda que ahora le cuesta pagar en tiempo y forma”.

Poder adquisitivo y cambio de modelo

Pilar Welfeelt coincidió en que el poder adquisitivo es una de las variables centrales para entender el escenario actual. “El tema del poder adquisitivo me parece un tema clave hoy”, señaló, y describió un proceso de adaptación del sistema financiero a un contexto que cambió rápidamente.

La periodista explicó que inicialmente se esperaba “una recuperación del crédito con unas tasas que habían bajado fuerte”, pero que posteriormente “esas reglas cambian”, generando un desacomodamiento en bancos, fintech y otros actores financieros.

Según Pilar Welfeelt, también cambió el comportamiento de los usuarios: “El usuario también venía acostumbrado a tomar crédito con una inflación que se lo diluía”, mientras sus ingresos dejaron de alcanzar para cubrir las nuevas necesidades.

Para la periodista, el problema no obedeció a una única causa. “El principal problema fue la conjunción de todos los factores en un mismo momento”, sostuvo. Entre ellos mencionó el contexto electoral y la necesidad de reacomodar las tasas.

Finalmente, Pilar Welfeelt resumió el escenario como “un cambio de modelo muy abrupto, sin una transición contemplada” y planteó el interrogante central hacia adelante: “La discusión está en si el mercado es capaz de hacer esto o no”.