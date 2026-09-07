RDEco: el Gobierno busca controlar el dólar con liquidez y encajes más exigentes

El nivel de encajes bancarios aparece como uno de los factores centrales detrás del elevado costo del financiamiento. Santiago Llull explicó que “los bancos están condicionados a tener una cantidad de dinero de reserva que no se vio en ningún gobierno”, una situación que impacta directamente sobre las tasas.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Llull, Ramiro Tosi y Pilar Welfeelt analizaron el impacto de los encajes sobre el costo del crédito y la intervención del Banco Central. El debate también abordó el spread bancario, la liquidez y el objetivo oficial de contener el tipo de cambio.

Cómo impactan los encajes en el costo del crédito

Ramiro Tosi detalló cómo funciona el denominado spread bancario, es decir, la diferencia entre la tasa que recibe el ahorrista y la que paga quien toma un préstamo. “Es lo que llamamos técnicamente el spread, que es la diferencia entre lo que me pagan a mí como depositante y lo que te cobrarían a vos como prestamista”, explicó.

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Según Ramiro Tosi, el encaje es el primer componente de esa diferencia: “El Banco Central obliga al banco a guardar parte de ese depósito en una cuenta del Banco Central sin ningún tipo de remuneración”.

El especialista sostuvo que, con un depósito remunerado al 20%, los fondos disponibles para prestar deben generar un rendimiento mayor para compensar el dinero inmovilizado. “Con una tasa del 20 tiene que arrancar a prestar al 36”, afirmó, antes de sumar costos operativos, regulatorios e impositivos que pueden llevar rápidamente la tasa al 60%.

Ramiro Tosi cuestionó además el nivel actual de los encajes: “Vos estás con un nivel de encajes que es más alto que el peor momento de la historia argentina”, en referencia al período de 2000-2001.

El dólar como prioridad y la intervención del Banco Central

La política de tasas también está atravesada por el objetivo de contener el tipo de cambio. Pilar Welfeelt explicó que el Banco Central y el Tesoro realizaron un canje de instrumentos para disponer de bonos Dólar Linked y utilizarlos en el mercado cambiario.

“Sobre todo el objetivo es el control del mercado cambiario porque el gobierno tiene decidido que el tipo de cambio tiene que estar en torno a los 1.500 y no quiere que supere ese nivel”, señaló Pilar Welfeelt.

La periodista agregó que el Gobierno busca controlar la liquidez por su impacto tanto sobre el dólar como sobre la inflación. “No es solamente la capacidad de pesos disponibles, también es con qué velocidad se mueven esos pesos”, explicó.

En ese escenario, Pilar Welfeelt destacó que los encajes siguen siendo una herramienta relevante: “Tiene también unos encajes más exigentes que otros países que los va liberando gradualmente”.