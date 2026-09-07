El mercado espera que el dólar mayorista cierre 2026 en torno a los $1.630, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central.

El dato surge de la encuesta realizada entre el 27 y el 31 de agosto a 47 participantes, entre ellos 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. El BCRA aclara que las cifras corresponden a estimaciones privadas y no constituyen proyecciones propias de la autoridad monetaria.

A cuánto llegará el dólar en diciembre 2026

La mediana de las respuestas ubicó al tipo de cambio nominal en $1.630 por dólar para diciembre de 2026. De concretarse ese valor, implicaría una suba interanual de 12,6% frente a diciembre de 2025.

Entre los analistas que integran el denominado Top 10, es decir, aquellos que tuvieron mayor precisión en sus pronósticos anteriores, la previsión es apenas menor: esperan un dólar promedio de $1.626 en diciembre.

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El REM no releva el dólar blue ni los tipos de cambio financieros, sino el tipo de cambio nominal promedio mensual mayorista, tomando como referencia la cotización que publica diariamente el Banco Central bajo la Comunicación “A” 3500.

El recorrido que espera el mercado hasta fin de año

La trayectoria prevista por los analistas muestra una suba gradual del dólar durante los próximos meses. Según el cuadro de expectativas cambiarias del REM, la mediana se ubica en:

Septiembre: $1.530 Octubre: $1.565 Noviembre: $1.600 Diciembre: $1.630 Enero de 2027: $1.661 Febrero de 2027: $1.695

El gráfico de expectativas cambiarias incluido en el informe muestra así un sendero ascendente, aunque sin saltos abruptos en las proyecciones centrales del mercado.

Para septiembre, además, la estimación bajó respecto del REM anterior. El mercado pasó a proyectar un dólar promedio de $1.530, unos $15,80 menos que en la encuesta previa.

Qué espera el mercado para 2027

Las estimaciones no terminan en diciembre. Para los próximos doce meses, el REM proyecta que el dólar mayorista promedio alcance los $1.844, mientras que hacia diciembre de 2027 la mediana se ubica en $2.016.

De esa manera, las expectativas privadas anticipan una continuidad de la depreciación nominal del peso durante 2027, aunque el relevamiento muestra una amplia dispersión entre las respuestas de los participantes, especialmente a medida que se extiende el horizonte de proyección.

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La expectativa cambiaria aparece además en un escenario en el que los analistas estiman una inflación de 1,7% para agosto y proyectan una desaceleración gradual de los precios hacia los próximos meses.

Así, por ahora, el consenso del mercado ubica la referencia cambiaria de fin de año en un número concreto: $1.630 por dólar mayorista en diciembre de 2026.

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