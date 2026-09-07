De Loredo tras el triunfo peronista en Marcos Juárez: "Esto nos tiene que servir de advertencia"

El dirigente radical Rodrigo de Loredo aseguró que el histórico triunfo del peronismo en Marcos Juárez “nos tiene que servir de advertencia” al llamar a la unidad a la oposición al gobierno provincial.

“Tenemos que dejar de lado todo tipo de interés mezquino o personal, y entender cuál es la prioridad que Córdoba necesita un cambio después de casi tres décadas de peronismo”, agregó en un video publicado en las redes sociales.

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Elecciones en Marcos Juárez

“Marcos Juárez tuvo un enorme valor simbólico allá cuando fue el comienzo de Juntos por el Cambio como alternativa que le puso fin al kirchnerismo en el país”, recordó el exdiputado nacional.

“Esta vez perdimos la oportunidad de que Marcos Juárez sea el comienzo del cambio en Córdoba”, remarcó.

“Todos tendremos nuestra cuota de responsabilidad, yo asumo la mía. Hable con dirigentes de La Libertad Avanza para intentar confluir pero finalmente decidieron no participar”, explicó el precandidato a gobernador de Córdoba.

“Después intentamos confluir con Pedro Dellarossa que volvió al PRO después un inexplicable paso por el gobierno peronista, pero rechazó una propuesta de unidad”, precisó De Loredo.

Y luego completó: “Apoyamos a Gerardo Pascuali y una clara propuesta de cambio que hizo una gran elección, pero no alcanzó”.

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“Voy a seguir insistiendo en la unidad”

“Por eso voy a seguir insistiendo en la unidad. En 2023 desistí de mi candidatura a gobernador y apoyé a Luis Juez. Ahora he expresado mi voluntad de ser gobernador pero he propuesto también un mecanismo para resolver quién es el candidato, que es una primaria sencilla barata realizable pero no tuve respuesta”, detalló.

“Vuelvo a proponer otro método, hagámoslo por encuestas, acordemos las reglas y que se determine quién está en mejores condiciones de ganar”, reiteró.

Además manifestó que “hay dos prioridades de la misma jerarquía”: “Por un lado que el peronismo no vuelva a gobernar Argentina, pero por el otro terminar con casi tres décadas de peronismo en Córdoba”.

Para De Loredo “la estrategia no puede quedar subordinada a un interés nacional, ni a egos, ni a personalismos”.

“Primarias, encuestas, el método que acordemos pero tenemos que estar todos juntos. Ojalá Marcos Juárez nos sirva para entenderlo a tiempo”, concluyó el dirigente radical.