Marcos Juárez: el oficialismo provincial celebró el contundente triunfo de Germán Font

Tras la elección municipal en Marcos Juárez, en la que Germán Font logró un contundente triunfo con un amplio margen sobre el exintendente Pedro Dellarossa, dirigentes y funcionarios vinculados a la gestión provincial se manifestaron a través de sus redes sociales para felicitar al intendente electo.

El gobernador Martín Llaryora felicitó a los vecinos del sur provincial por la jornada democrática y brindó un mensaje de respaldo a Font: “Quiero felicitar especialmente a Germán Font y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo”. En esa misma publicación, el mandatario ratificó su compromiso de gestión al señalar: “Me comprometí con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar con quienes ustedes elijan, ustedes hoy eligieron y yo voy a cumplir mi promesa”.

Asimismo, el exgobernador Juan Schiaretti saludó a la ciudadanía y felicitó a la nueva autoridad local manifestando: “Saludo a los vecinos de Marcos Juárez por la jornada democrática de este domingo y felicito a Germán Font elegido como el nuevo intendente, a quien le deseo una gran gestión para esa ciudad pujante de nuestra Pampa Gringa”.

Enfático, el ministro de Comunicación, Daniel Pastore, dirigió su mensaje al gobernador para destacar su conducción política en el comicio: “Esto es todo tuyo, Martín Llaryora. Supiste ver en Germán Font a un candidato con potencial cuando nadie lo veía. Definiste una estrategia de municipalización y la condujiste con firmeza y lograste que nuestro espacio político vuelva al gobierno municipal de Marcos Juárez después de 53 años. Un gran gestor y un estratega político de alto vuelo”.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, también manifestó su alegría: "Felicito a mi flamante colega, querido @GermanFFont , y a todo ese maravilloso equipo que lo acompaña, por este triunfo histórico en las elecciones de #MarcosJuárez Trabajaron con mucho amor por su ciudad, de cara a la gente, recorriendo cada barrio y cada casa, escuchando y comprometiéndose con la construcción de un futuro mejor para todos los vecinos y vecinas. Excelente trabajo de Generación Marcos Juárez. Cuando hay compromiso, cercanía y vocación de servicio, la gente acompaña".

Más apoyos

El jefe de Gabinete, Manuel Calvo, sostuvo que “desde mañana mismo comenzaremos a trabajar juntos para hacer que las propuestas se transformen en soluciones concretas. Desde la Jefatura de Gabinete vamos a acompañar y articular cada proyecto que permita que Marcos Juárez siga creciendo”.

Desde Villa María, otras de las ciudades de referencia del sudeste cordobés, el intendente Eduardo Accastello celebró en las redes: ¡Felicitaciones, querido Germán Font, por haber sido elegido intendente de Marcos Juárez! Conozco tu capacidad de gestión, tu compromiso y esa fuerza hacedora que te caracteriza. No tengo dudas de que se viene una etapa de grandes transformaciones para la ciudad. Desde Villa María, nos ponemos a entera disposición para trabajar de manera mancomunada, sumar esfuerzos y potenciar juntos el desarrollo y el progreso de nuestras comunidades".

A su vez, la senadora nacional Alejandra Vigo expresó: “Felicitaciones a Germán Font por su gran elección en Marcos Juárez. Les deseo lo mejor a los marcojuarenses en esta nueva etapa, que iniciarán con una gestión municipal renovada”.

En esa línea, el diputado nacional Ignacio Aresca remarcó: “El compromiso, la iniciativa y el convencimiento por transformar esta pujante localidad, hoy tienen su resultado. Felicitaciones a todos por una excelente jornada democrática”.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, destacó las cualidades personales y políticas del candidato victorioso al calificarlo como una “excelente persona con valores, ganas, experiencia y un enorme compromiso”, deseándole “mucho éxito en tu gestión y lo mejor para el progreso de Marcos Juárez”.

Finalmente, el Ministro de Vinculación Comunitaria Miguel Siciliano analizó el desenlace electoral poniendo en valor la trayectoria reciente en las urnas: “Nos decían que era imposible ganar la elección en Capital y sin embargo, logramos hacerlo por amplia ventaja. También nos dijeron… 'en esta sí… es imposible que Hacemos Unidos por Córdoba gane la elección en Río Cuarto', y una vez más logramos ganar también por una amplia ventaja. A Marcos Juárez la llamaban el kilómetro cero del voto opositor. Decían… 'no hay forma que ganen en Marcos Juárez' 'no tienen chance alguna', y sin embargo el compañero Germán Font es intendente electo por una enorme ventaja”