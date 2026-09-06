De Loredo consolida el control de la UCR de Córdoba y manda una señal a Bornoroni y Juez

La victoria en Tribunales terminó de despejar el camino para el liderazgo de Rodrigo de Loredo. La Justicia Federal ratificó la resolución de la Junta Electoral de la UCR que dejó afuera a Más Radicalismo, de Juan Jure y Ramón Mestre, y dejó a Generación X, encabezada por Matías Gvozdenovich, como única lista en pie para la interna partidaria, por lo que se quedó con la conducción del radicalismo cordobés.

En el entorno de De Loredo leen la resolución del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja mucho más allá de la disputa judicial. En clave política, significa la confirmación del control del partido, del poder territorial anclado en los intendentes radicales y de una posición de fuerza para discutir la estrategia electoral de 2027.

“Hay un control del partido, digamos, que todo fue fuego de artificio de la minoría, pero el control del partido está”, señaló una voz cercana al exdiputado nacional. El mismo interlocutor puso el acento en otro aspecto que será determinante en la discusión opositora de los próximos meses: el despliegue territorial de la UCR cordobesa.

“Los otros tendrán otras virtudes, pero el despliegue que tiene este partido no lo tienen los otros”, remarcó la fuente, en una referencia directa a los potenciales socios Gabriel Bornoroni y Luis Juez para una futura alianza no peronista en el próximo turno electoral en la provincia.

La lectura política es clara: De Loredo no sólo retuvo el control de la UCR pese a la injerencia del peronismo de Martín Llaryora en la interna. Ahora buscará que ese control se traduzca en poder de negociación para definir la estrategia electoral de 2027 y, especialmente, la política de alianzas, en un Congreso partidario con fuerte dominio.

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Derrota del PJ

Gvozdenovich fue explícito al trasladar esa victoria al escenario provincial: “Le ganamos la primera al peronismo”, afirmó, para luego anticipar: “Ahora vamos a ganarle el 2027 con Rodrigo de Loredo gobernador”. El futuro titular de la UCR cordobesa reivindicó, además, el “despliegue territorial” del radicalismo como la plataforma para construir “una alianza amplia” capaz de derrotar al peronismo.

De Loredo reforzó la misma idea. “Nuestro despliegue territorial con más de una centena de intendentes y un fuerte bloque de legisladores opositores al peronismo muestra la fuerza, la representatividad y el categórico triunfo de nuestro espacio, que viene trabajando para ofrecerle a Córdoba una alternativa al peronismo en 2027”, remarcó.

El mensaje destinado a propios y extraños condensa la interpretación que el núcleo de poder interno referenciado en De Loredo pretende instalar después del fallo de Vaca Narvaja. Según esa lectura, la interna no habría sido simplemente una disputa entre sectores radicales, sino el primer capítulo de una confrontación mayor con el peronismo provincial, al insistir en su denuncia de que “el diablo —por el PJ— metió la cola”.

Con la resolución de la Justicia Federal, la interna de la UCR con tonada cordobesa se resolvió antes de llegar a las urnas del 20 de septiembre. El círculo próximo a De Loredo busca exhibir que la disputa interna no se resolvió solamente en los escritorios, sino que expresa una correlación de fuerzas construida en el territorio.

En esa lectura, el radicalismo sigue siendo el principal activo territorial del espacio opositor cordobés. Y esa estructura es, precisamente, la carta que De Loredo pretende poner sobre la mesa cuando llegue el momento de discutir una alianza electoral amplia.

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La señal hacia LLA y Juez

El mensaje de De Loredo también apunta directamente a los potenciales socios del frente opositor. Bornoroni y Juez venían reclamándole —en su contraofensiva al planteo del radical de discutir el candidato a gobernador mediante encuestas— que resolviera primero la interna radical antes de avanzar en una conversación por una alianza no peronista rumbo a 2027.

El deloredismo considera ahora que esa condición está cumplida. La interna quedó virtualmente resuelta y, con ella, De Loredo busca llegar a la mesa de negociación con una carta central: el control de la estructura territorial de la UCR cordobesa, que quedó alineada detrás de su conducción.

La celebración también tuvo una cuota de ironía hacia quienes cuestionaron la intervención judicial. Ante la chicana de que “ahora le van a tener que quitar el mote de ‘peronista’ al juez Vaca Narvaja”, desde el círculo próximo al exdiputado nacional se apuntó a despolitizar el fallo y reducir la discusión a una cuestión matemática: Más Radicalismo no alcanzó el número de departamentos requerido para competir, en contraste con Generación X, que armó la lista con “base real” en el territorio.

Mestre y sus aliados del frente opositor anticiparon que apelarán el fallo de Vaca Narvaja ante la Cámara Nacional Electoral, como adelantó Perfil Córdoba. Pero, mientras la disputa judicial continúa, aunque con poco margen, según advierten desde el oficialismo partidario, De Loredo ya empezó a jugar el partido siguiente.

La interna UCR fue el primer round. La próxima pelea será por definir quién conduce la alternativa al peronismo rumbo a 2027. Su círculo más próximo asegura que De Loredo llega con tres activos: el control de la estructura partidaria, un fuerte despliegue territorial y la lapicera para discutir la estrategia de alianzas.