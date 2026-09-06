Marcos Juárez: Germán Font se impone cómodo y será el nuevo intendente

Germán Font dio este domingo un fuerte golpe político en Marcos Juárez. El candidato de Generación Marcos Juárez se impuso con amplitud sobre Pedro Dellarossa y puso fin a un ciclo político que había comenzado en 2014, cuando la ciudad del sudeste cordobés se convirtió en el denominado “kilómetro cero” de Cambiemos.

Con cerca del 30% de las mesas escrutadas, Font obtenía el 46,4% de los votos, mientras que Dellarossa alcanzaba alrededor del 20%. La diferencia, superior a los 25 puntos, convirtió rápidamente la tendencia en irreversible. En tercer lugar aparecía Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, con el 16,87%.

El resultado representa un avance para el peronismo cordobés, aunque Font no compitió con el sello de Hacemos Unidos por Córdoba. Su candidatura se presentó bajo una identidad vecinal y contó con el acompañamiento de Eduardo Foresi, presidente del PJ local. La victoria supera, además, el techo que el peronismo de Marcos Juárez había mostrado en las últimas elecciones: alrededor del 35% de los votos. Esta vez, la fragmentación de los espacios que habían gobernado la ciudad durante más de una década abrió una oportunidad que Font consiguió aprovechar.

El fin del “kilómetro cero”

Marcos Juárez había sido, desde 2014, mucho más que una elección municipal. La victoria de Dellarossa, con el respaldo del PRO y la UCR, se convirtió en una señal anticipatoria del armado que luego desembocaría en Cambiemos a nivel nacional. Dellarossa fue reelegido en 2018 y, cuatro años después, Sara Majorel retuvo la Municipalidad para Juntos por el Cambio. El esquema, sin embargo, llegó profundamente dividido a 2026.

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Esta vez, los antiguos integrantes de ese espacio concurrieron separados. Dellarossa intentó regresar al municipio con Marcos Juárez Puede, sin el acompañamiento formal de la UCR ni del PRO. Pasquali encabezó una propuesta respaldada por el radicalismo, mientras que Verónica Crescente y Ana Claudia Elzaurdia también compitieron desde espacios con vínculos con la estructura política que había gobernado la ciudad.

La fragmentación terminó siendo decisiva. Dellarossa, además, había tomado distancia de sus antiguos socios después de renunciar en 2023 a encabezar la lista de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio y posteriormente incorporarse al gobierno de Martín Llaryora. Ahora, en su intento de regresar a la Intendencia, recibió una derrota mucho más contundente de la que anticipaban los escenarios previos.

Llaryora leyó el triunfo como propio

La reacción del gobernador Martín Llaryora llegó rápidamente. Felicitó públicamente a Font y destacó su capacidad para conducir la ciudad. “Quiero felicitar especialmente a Germán Font y a todo su equipo”, señaló el gobernador, quien además anticipó que convocará al intendente electo para comenzar a trabajar sobre los proyectos planteados durante la campaña. “Me comprometí con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar con quienes ustedes elijan. Ustedes hoy eligieron y yo voy a cumplir mi promesa”, agregó Llaryora.

El mensaje tiene una lectura política que excede la elección municipal. El peronismo cordobés recuperó una ciudad que durante más de una década había sido uno de los principales símbolos electorales del espacio que nació alrededor de Mauricio Macri.

Para Llaryora, además, el resultado permite instalar a Font como una nueva figura en una zona donde el peronismo había tenido dificultades para competir por el poder municipal. Para Marcos Juárez, en cambio, la elección marca el cierre de una etapa. El “kilómetro cero” de Cambiemos cambió de signo político.