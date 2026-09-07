Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez: "La gente estaba cansada de campañas donde le prometían cosas y no cumplían"

El intendente electo de Marcos Juárez, Germán Font, aseguró que el triunfo en las elecciones municipales del domingo fue “claro” y “con mucha diferencia”.

“Estamos muy contentos por la oportunidad y el respaldo que nos ha dado la gente de Marcos Juárez”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Elecciones en Marcos Juárez

“Tengo excelente relación con Martín (Llaryora) por la gestión, he sido funcionario de Martín en el Ministerio de Agroindustria, en el Ministerio de Producción, así que tengo excelente relación con él para gestionar todo lo que haga falta”, explicó sobre su vínculo con el gobernador Llaryora.

“A Daniel (Passerini) lo conozco hace muchos años cuando él era legislador y yo estaba en Federación Agraria en las cooperativas en Marcos Juárez, cuando yo estaba en el sector privado y él era legislador”, precisó sobre su relación con el intendente de Córdoba.

“Va a ser un vínculo de gestión. Nosotros armamos un espacio donde está el peronismo, pero también es mucho más amplio, donde vamos a golpear todas las puertas que se necesiten para hacer cosas para Marcos Juárez”, detalló.

“En la última etapa Pedro Dellarossa sumó en la última semana y media antes a Luis Juez, que vino a acompañarlo al acto de cierre que hizo, y a Gabriela Michetti como referente del PRO en algún momento. Hizo un video con María Eugenia Vidal, donde lo apoyaba. Pero fue todo sobre la última semana”, recordó Font.

Y luego consideró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez: “Creo que la discusión fundamental de la campaña había sido local, cómo estaba hoy Marcos Juárez y a dónde querían los marcosjuarenses que esté. Eso fue lo central. Y si continuaba el ciclo político que había o se daba vuelta la página y comenzaba una nueva etapa en Marcos Juárez”.

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Ejes de la gestión en Marcos Juárez

Además señaló sobre los ejes de su gestión en la ciudad del sur provincial: “Primero, infraestructura básica. Marcos Juárez tiene el 70 por ciento de las calles de tierra. Eso es básico comenzar a trabajar ahí porque eso imposibilita e incomoda al vecino, al trabajador que tiene que salir a trabajar en bicicleta, en moto, en vehículo”.

“Por otro lado, la creación de incentivos y motivaciones para desarrollar productivamente la ciudad. Marcos Juárez se ha quedado mucho en lo que es el desarrollo industrial productivo, hace más de 20 años que no se instala una empresa, al contrario, hemos tenido problemas con alguna empresa que ha despedido trabajadores”, prosiguió.

También consideró que "lo social es un punto a atender porque esta falta de trabajo genera vicisitudes, que realmente hay que atenderlas con distintos tipos de programas”.

“De alguna manera también la gente estaba cansada, estaba cansada de ciertas campañas donde le prometían cosas y no cumplían. Nos pasó a nosotros mucho en la campaña, familias que decían ´no, yo hace dos campañas que no voy a votar, no veo a Marcos Juárez lindo, los políticos son todos iguales´”, analizó en otra parte de la entrevista.

“Toda esta cuestión que pasa a veces y donde la política tiene mucho que ver. Nosotros hemos representado un espacio diferente, donde generamos una expectativa. Y creo que mucha gente de la que no iba fue, y bueno otra no habrá ido”, interpretó sobre el alto porcentaje de ausentismo en los comicios del domingo.

“Ahora la gente nos dio la oportunidad, nos toca hacernos cargo. Nos vamos a hacer cargo en demostrar que las cosas se pueden hacer, que somos gente nueva en la gestión municipal, que queremos un Marcos Juárez pujante, y que sea una ciudad que recupere el brillo de aquel corazón productivo que fue”, concluyó Font.