José Villarreal podría sumar otra imputación por abuso sexual: investigan una denuncia de una familiar

La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes investiga un nuevo presunto hecho de abuso sexual que podría agravar la situación judicial de José Aníbal Villarreal, el principal acusado en la causa por abuso sexual, grooming y corrupción de menores en Villa de María de Río Seco. El heecho habría ocurrido hacia una integrante de su entorno familiar y la fiscal Analía Cepede analiza incorporarla formalmente al expediente.

Los investigadores sostienen que los hechos bajo análisis no se limitarían a una única víctima ni a un episodio aislado, sino que habrían ocurrido de manera reiterada y afectarían a más de una menor de edad.

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En ese contexto, la Justicia también revisa una denuncia presentada en 2021 por la hermana adoptiva de Villarreal. Según esa presentación, la mujer denunció haber sufrido durante años abusos sexuales reiterados, además de episodios de violencia física y reducción a la servidumbre. La causa, de acuerdo con la investigación, no habría avanzado en ese momento y ahora volvió a ser incorporada al expediente.

Los abusos sexuales habrían sido cometidos por José Villarreal, su padre adoptivo y uno de sus hermanos. La mujer declaró además que de uno de esos abusos nació un hijo y que posteriormente fue obligada a contraer matrimonio, hasta que logró escapar junto al bebé.

La investigación continúa creciendo

El avance del expediente también incluyó recientemente el análisis del teléfono celular secuestrado a Villarreal, además de nuevas declaraciones testimoniales.

Días atrás, el acusado fue trasladado desde el establecimiento penitenciario donde permanece alojado hasta la Fiscalía de Deán Funes para ser indagado por la ampliación de la acusación. En esa audiencia fue notificado de los nuevos cargos, negó los hechos y optó por abstenerse de declarar.

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Actualmente enfrenta acusaciones por presuntos delitos de abuso sexual, grooming y promoción a la corrupción de menores, mientras la investigación permanece abierta y no se descarta que puedan incorporarse nuevos hechos o nuevas víctimas a medida que avance la recolección de pruebas.

El testimonio que reactivó una denuncia archivada

La hermana adoptiva de Villarreal, quien aseguró haber sido víctima de abusos sexuales y de un prolongado contexto de violencia durante su infancia, brindó su testimonio a Cadena 3. Su abogada, Marina Romano, sostuvo que la declaración de su clienta ante la fiscal Analía Cepede describe una infancia atravesada por agresiones físicas, explotación y abusos sexuales.

"Yo escuché un relato que no podía creer que un ser humano se hubiera sometido a eso cuando fue pequeña. La entregaron como un cabrito", afirmó la letrada.

Según explicó Romano, la denunciante recordó que desde los cuatro o cinco años era obligada a realizar trabajos durante la noche, lavar ropa a la intemperie en invierno y que sufrió golpizas con alambres, ataduras e incluso intentos de ahorcamiento, de los que —según su relato— fue auxiliada por vecinos.