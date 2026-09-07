La red YPF Black debuta en Córdoba a fines de septiembre y suma su primera estación nacional de operación privada

La primera YPF Black de la provincia se inaugurará a fin de mes. La fecha tentativa es el 21 de septiembre, aunque desde la gerencia señalaron que podría trasladarse a los primeros días de octubre en función de los últimos trabajos y de la agenda prevista para la inauguración.

El proyecto está ubicado frente al puente de Warcalde, en uno de los accesos a la zona noroeste de la ciudad y busca ampliar el rol tradicional de las estaciones de servicio y convertirlas también en espacios de permanencia y consumo.

Así, apunta a diferenciarse principalmente por la experiencia que ofrece al cliente. El combustible mantiene los mismos precios que en los otros formatos de la compañía, pero se incorpora una oferta gastronómica y de servicios.

Uno de los principales atractivos será la propuesta gastronómica vinculada al chef internacional Mauro Colagreco, quien participa en el desarrollo del blend de las hamburguesas que se comercializarán en el establecimiento. Además, la cadena marplatense de cafeterías Fonte d’Oro se incorpora a la oferta del espacio Full para potenciar la oferta de desayunos y meriendas.

Estrategia de segmentación y un proyecto de 5.000 m²

El formato Black representa el escalón más alto en la nueva estrategia de segmentación de la compañía. Así como la red contempla opciones de experiencia diferenciada —como las estaciones Refi Plus en el segmento low cost o la versión estándar Núcleo—, YPF Black apunta al segmento premium.

La operación de la estación está 100% en manos de Grupo Vespasiani y Guillermo Bollatti. El proyecto demandó un proceso de construcción de tres años y contempla una superficie cercana a los 5.000 m² y una estructura de atención de más de 30 empleados.

El establecimiento tendrá cuatro surtidores de combustibles líquidos y dos posiciones de GNC, por lo que funcionará como una estación dual. Además, el full permanecerá abierto las 24 horas.

De Loredo tras el triunfo peronista en Marcos Juárez: "Esto nos tiene que servir de advertencia"

La ubicación fue uno de los factores determinantes para avanzar con el formato. Según explicó Mariano Troletti, gerente de la nueva estación, la compañía había recibido una invitación para conocer la primera YPF Black del país, ubicada en Nordelta. Durante esa visita surgió el interés de la petrolera por trasladar el concepto a Córdoba.

El punto frente al puente de Warcalde fue considerado estratégico por sus características y por el perfil de la zona. A eso se sumó el diseño arquitectónico de la estación, desarrollado por el estudio AFT Arquitectos, mientras que la dirección técnica está a cargo del estudio Laprovitta Arquitectura.