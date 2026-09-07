La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la grilla de pagos correspondiente al período comprendido entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre. El esquema contempla el desembolso para jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y prestaciones por maternidad, prenatal y pago único.

ANSES: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre

Las fechas de acreditación en las cuentas bancarias de los titulares se ordenan según el último número del Documento Nacional de Identidad. Durante este tramo del mes, el organismo previsional efectúa la liquidación de haberes correspondientes al noveno mes del año académico y fiscal.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir del martes 8 de septiembre de forma escalonada por finalización de documento.

- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0

- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas perciben sus montos acreditados en las fechas fijadas por la administración previsional para el primer tramo del mes.

- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El esquema de cobro para las familias beneficiarias de la Asignaciones Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo inicia el segundo día hábil de la semana.

- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0

- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

Nuevo bono a jubilados y pensionados en septiembre: qué suma recibirán

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo inician el cobro de la prestación en la mitad de la semana.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 0

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 1

Asignación por Prenatal y Maternidad

El pago para los titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad se ejecuta sobre el cierre de la semana de acuerdo a la terminación del DNI.

- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Los cobros correspondientes a las Asignaciones de Pago Único abarcan a la totalidad de las terminaciones de documento dentro de la ventana de la primera quincena.

- Miércoles 9 de septiembre al viernes 11 de septiembre (continúa hasta el 9 de octubre): DNI todas las terminaciones

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de asignaciones familiares asociadas a Pensiones No Contributivas cobran de manera unificada independientemente del número final del documento.

- Martes 8 de septiembre al viernes 11 de septiembre (continúa hasta el 9 de octubre): DNI todas las terminaciones

GZ / lr