La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que es posible realizar múltiples gestiones operativas sin necesidad de concurrir de forma presencial a sus dependencias. Los usuarios pueden acceder a las plataformas de atención remota a través de una computadora o mediante dispositivos móviles utilizando la aplicación Mi ANSES, la web institucional o el canal de Atención Virtual.

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Para ingresar a estos entornos virtuales y efectuar las validaciones correspondientes, la entidad solicita contar únicamente con el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social. De este modo, los beneficiarios tienen la alternativa de efectuar sus consultas y presentaciones desde cualquier lugar antes de solicitar una cita en las dependencias físicas del organismo.

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Dentro del menú de gestiones remotas disponibles, el organismo permite consultar de manera directa el recibo de haberes. Asimismo, se encuentran operativas las solicitudes vinculadas a las asignaciones familiares y prestaciones extraordinarias, entre las que figuran la Asignación por Prenatal, la Asignación por Maternidad o Maternidad Down, la Asignación por Matrimonio y la Asignación por Nacimiento o Adopción.

El abanico de trámites digitales incluye también la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la presentación del certificado escolar. En cuanto a las prestaciones por desempleo, los trabajadores en relación de dependencia y aquellos pertenecientes al sector de la construcción pueden procesar su solicitud de forma virtual. Por otra parte, la plataforma admite iniciar la gestión para requerir la Pensión No Contributiva por Invalidez.

A su vez, el sistema remoto facilita la modificación de datos de cobro y coberturas médicas. Entre estas opciones se destacan el cambio de obra social para los trabajadores en actividad, el cambio del medio de cobro para jubilaciones y pensiones, y la elección del medio de cobro para asignaciones y programas sociales.

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Para el resto de las gestiones que no estén incluidas en los canales virtuales o requieran atención presencial, los ciudadanos deben solicitar un turno previo para concurrir a las oficinas distribuidas en todo el país, con la posibilidad de elegir la sede sin importar el domicilio fijado.

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