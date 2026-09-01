ANSES oficializó los nuevos valores de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

ANSES oficializó los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán durante septiembre. Las prestaciones tendrán un incremento del 2,11%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de julio informada por el INDEC.

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará a $428.633,20. A ese monto se sumará nuevamente el bono de $70.000, por lo que los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán en total $498.633,20 durante septiembre.

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

En el caso de quienes perciben un haber superior al mínimo, el refuerzo será proporcional hasta completar ese mismo piso de $498.633,20.

Cuánto cobran las pensiones en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará establecida en $342.906,56. Con el bono extraordinario, el monto total a cobrar ascenderá a $412.906,56.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez tendrán un haber de $300.043,24, que llegará a $370.043,24 con la incorporación del refuerzo de $70.000.

De esta manera, el bono continúa teniendo un peso relevante sobre los ingresos de quienes se encuentran en la parte más baja de la escala previsional, ya que permanece congelado en $70.000 mientras que los haberes se actualizan mensualmente por inflación.

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos

El aumento del 2,11% también alcanzará a las asignaciones que paga ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $154.031, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $501.537.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo quedará en $77.025 para los beneficiarios comprendidos dentro del primer rango de ingresos.

Los pagos correspondientes a septiembre se realizarán de acuerdo con el calendario habitual de ANSES, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro de todo el calendario de septiembre de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Nuevo bono a jubilados y pensionados en septiembre: qué suma recibirán

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 14 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 21 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Cada jubilado perdió más de $ 7 millones desde que asumió la presidencia Javier Milei

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre.

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

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