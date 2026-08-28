viernes 28 de agosto de 2026
ECONOMIA
CALENDARIO DE PAGOS

ANSES completa el esquema este viernes 28 de agosto: quiénes cobran sus haberes y prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social ejecutará las acreditaciones finales del mes para haberes previsionales y la Prestación por Desempleo en todo el territorio nacional.

Anses
Anses | Cedoc Perfil
Agregar PERFIL en Google

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en ejecución el esquema formal previsto para la liquidación de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo del sistema previsional público.

Calendario de ANSES: las fechas de cobro confirmadas para el mes de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los beneficiarios comprendidos en este segmento que perciben montos mensuales por encima del haber mínimo cobran sus haberes este viernes 28 de agosto según el último número del Documento Nacional de Identidad.

- DNI terminados en 6

- DNI terminados en 7

Anses

Prestación por Desempleo

De forma paralela, el organismo previsional continúa con la acreditación del beneficio económico de la Prestación por Desempleo destinado a las personas que se encuentran sin empleo formal.

Quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar por ANSES en agosto

Las personas titulares de este programa social tienen asignada la fecha de cobro para este viernes 28 de agosto de acuerdo con la finalización de la tarjeta de identidad registrada en la base de datos estatal.

- DNI terminados en 8

- DNI terminados en 9

GZ / lr

También te puede interesar
En esta Nota