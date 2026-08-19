AUH de ANSES: cuánto se cobrará en septiembre con el nuevo aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,11% y forma parte del esquema de movilidad mensual que ajusta las prestaciones de la seguridad social de acuerdo con la inflación.

Con el incremento, el monto total de la AUH por cada hijo pasará a $123.221,55, mientras que la asignación para hijos con discapacidad alcanzará los $401.226,62. La Asignación por Embarazo también quedará en $123.221,55.

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Sin embargo, el monto que se deposita todos los meses es menor al valor total de la prestación. Esto se debe a que se abona de manera directa el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto se cobrará por la AUH en septiembre

Con el nuevo incremento, los valores quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo: $123.221,55 de monto total. AUH por hijo con discapacidad: $401.226,62. Asignación por Embarazo: $123.221,55.

En el caso de la AUH general, el pago mensual correspondiente al 80% será de aproximadamente $98.577 por hijo. El resto, unos $24.644, quedará retenido hasta que se cumplan las condiciones requeridas.

El incremento del 2,11% toma como referencia la variación del índice de precios al consumidor de julio, que fue del 2,1%. Para determinar el nuevo valor se aplicó el porcentaje correspondiente con dos decimales.

A quiénes alcanza la AUH

La prestación está destinada a madres, padres o titulares que tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Actualmente, la AUH alcanza a alrededor de 2,5 millones de familias y llega a unos 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

Cómo cobrar el 20% retenido

El porcentaje que no se paga mensualmente se acumula y puede ser cobrado una vez acreditados los controles correspondientes de salud, vacunación y educación mediante la Libreta AUH.

Para realizar el trámite, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego tiene que dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH” para verificar la situación de los menores a cargo.

Si existen datos pendientes, se debe generar la Libreta, completar las secciones correspondientes y llevarla al centro de salud o establecimiento educativo para obtener las firmas y sellos requeridos.

Una vez completada, la documentación puede cargarse nuevamente desde Mi ANSES, dentro de la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH”.

El trámite queda finalizado cuando el organismo confirma por correo electrónico que la presentación fue realizada correctamente.

El nuevo incremento comenzará a impactar en los pagos correspondientes a septiembre, en línea con la actualización mensual de las prestaciones.

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