La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó el calendario de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas correspondientes a la emisión de septiembre de 2026, de acuerdo con lo informado en el Anexo IX del informe oficial.

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El organismo estableció el inicio de las acreditaciones para las distintas categorías de titulares según el grupo de pago asignado a cada número de documento.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Para las Pensiones No Contributivas, la liquidación de haberes se dispuso en cinco grupos de pago escalonados a partir de la segunda semana del mes. Las fechas de cobro según el número de documento asignado quedaron estructuradas del siguiente modo:

- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de septiembre de 2026.

Beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superen el primer intervalo de pago

El esquema gubernamental abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales, correspondientes a los códigos 001 y sus empresas, 003 y sus empresas, y 022-022, no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago. Este encuadramiento se ejecuta en el marco de lo establecido por la Resolución D.E. N.º 327 con fecha 3 de noviembre de 2009 del organismo previsional.

Los jubilados y pensionados comprendidos en este tramo cobrarán sus montos mensuales en diez grupos diferenciados según el último dígito del documento de identidad. El cronograma se compone del siguiente modo:

- DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 4: a partir del 14 de septiembre de 2026.

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- DNI terminados en 5: a partir del 15 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 8: a partir del 18 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 9: a partir del 21 de septiembre de 2026.

Beneficiarios del SIPA cuyos haberes superen el primer intervalo de pago

La regulación contempla a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales, encuadrados en los mismos códigos normativos, superen el límite monetario estipulado para la primera franja de pago. La distribución de este segmento se organizó en cinco grupos de pago para la etapa final del período.

Los beneficiarios que perciben haberes por encima de la escala inicial disponen de sus fechas de cobro asignadas bajo el siguiente esquema:

- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre de 2026.

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- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre de 2026.

- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de septiembre de 2026.

El documento suscrito por la Dirección General de Finanzas de la ANSES determinó la fecha del 9 de octubre de 2026 como el plazo límite de validez para la totalidad de las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del SIPA y de Pensiones No Contributivas.

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